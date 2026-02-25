歌手・ちゃんみなが、激変したモデル姿を披露した。

２月２８日に発売される「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ（ヴォーグ ジャパン）」４月号に登場するちゃんみな。インスタグラムに「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ ｃｏｖｅｒ ｇｉｒｌ ＪＰ ２／２８発売！！夢だったＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮさんのカバーを飾らせて頂きました ジャパンビューティーがテーマ 新しい学びと心があらわれる撮影でした…発売までお楽しみに」とつづると、黒のレーストップスに白のスカートを合わせた姿で盆栽とともに写ったショットや、花のヘッドピースをつけた姿、ブルーのファーを身に纏った姿などを披露した。

金髪から黒髪でガラリと雰囲気を変え、ファンは「かっこかわいい」「外見も、内側から出るものも、オーラも全て素敵です！！」「変幻自在に髪型変わるのすごい」「表現者としての魅せ方最高！！！」「一瞬誰かわからんかった」「ちゃんみなの姿はいつでも私の瞳に栄養をくれます」「似合わないものがこの世にないくらい全てが統一されすぎてる」「危険なほど美しい」「日本版ガガ様みたい」とくぎ付けだった。