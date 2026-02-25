【書評】『静かな人はうまくいく』／小原康照・著／すばる舎／1650円

【評者】堤未果（国際ジャーナリスト）

どこまで行ったら休めるのだろう？ 毎秒毎秒スマホから、新しい情報が高速で流れ込んでくる日々の中、急流をのぼる魚のように、私たちはなんとか抵抗を試みる。時間管理にマルチタスク、処理スピードの効率化……。どこへ行っても書店の棚は、ハウツー本でいっぱいだ。声が大きい者たちばかりが、欲しいものを手に入れる姿を見せられるたびに、声を上げない自分がまるで、弱くて、ちっぽけで、怠けているような罪悪感に変わるのだ。

だが本当にそうだろうか。『静かな人はうまくいく』は、忙しさの中で私たちが忘れてきてしまったもう一つの世界を、そっと揺さぶり思い出させる一冊だ。インドで4年にわたり人間の意識を学んだ著者は、周りのノイズを一旦消して、自分の内側とつながることの価値を説く。静かであることは決して、弱さでも、受け身な生き方でもない、静寂を選ぶという能動的な行為なのだと。

音と情報の洪水の中で溺れそうな私たちが、静かにするのは難しい。それを意図的に選ぶとき、私たちはいまここにいる。頭の中を騒がせる、思考がパタリと止んだ時こそ、不安や悲しみ、怒りなどの感情をありのまま感じて欲しい、と著者はいう。あるべき自分とありたい自分の境界線が見えない現代で、価値判断をつけず、そのままの気持ちを味わうことは、自分自身を捌かずに、丸ごと慈しむことと同義語なのだ。

自分の本当の心の声は、小さく、静かで、ささやかだ。この本が売れ続けていることが、わけもなく嬉しいのはなぜだろう。便利な時代に安らげなくなった私たちが、本当は同じ1つの場所で、繋がっていたことを思い出すからだ。ゆっくり気ままに歩きながら、どこでもない場所の道端から聞こえてくる音に耳を澄ませたあの貴い日々は、決して失ったのでなく、いつでも戻れるのだから。

※週刊ポスト2026年2月27日・3月6日号