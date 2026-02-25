2月24日14時過ぎ、ドジャースの大谷翔平（31）がチャーター機で日本に帰国した。

【写真】大谷ファミリーが搭乗したプライベートジェットの内部。他、大谷翔平が帰国で見せた「パパ姿」も

2月からドジャースのアリゾナキャンプに合流し、最終日の22日（日本時間23日）には二刀流も解禁。ライブBPに登板しベッツ、フリーマンから三振を奪い、フリーバッティングでは35スイングで5本のサク越えと調整をこなした。 WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に向けて大谷は順調な仕上がりなのだろうか。スポーツ紙記者が語る。

「WBCでは打者に専念しますが、侍ジャパンに合流した後も二刀流での調整を続ける予定で、大谷本人も順調だと捉えているのではないか。もともと、WBC開幕直前まで米国で調整するプランもあったようですが、キャンプ打ち上げ後すぐに日本に帰国していることからも仕上がりは良好なのでしょう。

大谷は日本代表の精神的支柱でもあるので、チームに溶け込むことを最優先に考えているのではないか。3年前の優勝時とはメンバーも一部変わり、歳下の選手も多いですからね」

メジャー組ではこの日、カブス・鈴木誠也（31）とレッドソックス・吉田正尚（32）も同日に別のチャーター機で帰国。大谷は羽田空港に、鈴木と吉田は中部国際空港に到着している。スポーツ紙記者が語る。

「2月27日と28日に名古屋の『バンテリンドームナゴヤ』で、侍ジャパンの壮行試合が中日ドラゴンズを相手にして行われます。大谷選手は羽田を経由して、26日にも名古屋入りするものと見られています」

今回、大谷が羽田に立ち寄った理由についてMLB関係者は「家族の存在が大きいのだろう」と指摘する。

「2月のアリゾナキャンプは真美子さん、長女、愛犬・デコピンで臨んでいて、今回もそろって日本に帰国したと聞きます。

1歳に満たない長女にとって、長時間のフライトはおそらく初めての経験。今回搭乗したのはいつものプライベートジェットで、夜も快適に過ごせるベッド付きの仕様。大谷ファミリーとしても、安心感のあるフライトだったのではないでしょうか。

3月5日から始まるWBC第1ラウンドは東京ドームで行われます。大谷選手は、ファミリーのこともあって、まずは東京に落ち着き、その後ひとりで名古屋に向かうのでしょう」

この日、空港では多数のファンが待ち受けていた。熱心なファンの一人は「空港に降り立った大谷さんはスウェット上下のゆる着で、長女が乗るベビーカーを一人で送迎の車に乗せていました。慣れた手つきで片手で持ち上げていて、パパとしての姿が見られてよかった」と語った。

大谷フィーバーの1ヶ月が始まる──。