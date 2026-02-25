「餓死」「病死」で3万人以上が犠牲になった「極限の戦場」を生き延びた「海軍大尉」の惨劇…東京大学に合格した軍人の波乱に満ちた第二の人生

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍軍人の「戦後」をシリーズで振り返る。

今回は、戦争中は国に見捨てられた戦場で飢餓と戦い、戦後は弁護士を務めた前田茂大尉を紹介する。

元日本海軍軍人の波乱に満ちた人生

「海軍兵学校では『国家』と『義務』ということを教えられましたが、大学では『世界』と『権利』とを学ぶことができました。勉強を通して世の中の成り立ちが理解できて、その点は非常によかった。五・一五事件でも二・二六事件でも、軍人の無知による視野狭窄のゆえに起こった事件であると私は思っていますが、総理大臣や重臣を殺せば変わるほど、世の中は単純なものではない。いま思えば、軍隊の教育には世界観が欠けていました」

と私に語ったのは、元海軍大尉で戦後、東京大学を卒業後に弁護士を務めた前田茂である。

敗戦を境に、日本人は価値観の一大転機を迎えた。一般市民はもとより、それまで「国のために戦う」以外の選択肢を持たなかった陸海軍将兵の全てが、一変した価値観のもと否応なしに第二の人生を歩むこととなった。昭和20年大晦日の朝日新聞の記事によると、旧軍人の失業者は、陸軍290万人、海軍50万人に達したという。

前田も、そんな戦後の人生の選択を迫られた、数多くの将兵のなかの一人だった。

「大正に生まれ、昭和に戦いし若人は、平成に八十路を歩む。思えば波乱に満ち、起伏に富んだ人生を、私たちみんなが歩んできた。運命であったかもしれません。しかしながらその犠牲は、あまりに大きく残酷でした」

前田は、大正9（1920）年、静岡県生まれ。幼い頃に父親を亡くし、母親に女手ひとつで育てられた。中学校まで出してくれた母を早く楽にさせたいとの思いと、遠洋航海などで海外にも行かれるかもしれないという期待から、県立榛原中学校5年生のとき、官費で学べる海軍兵学校を志願。昭和13（1938）年、六十九期生として入校し、海軍の正規将校への道を歩んだ。

前田がミッドウェー海戦で見た惨劇

――前田の脳裏には、戦争中に遭遇した三つの場面が、強烈な残像として残っていたという。

一つめは、昭和17（1942）年6月5日のミッドウェー海戦。日本海軍機動部隊の赤城、加賀、蒼龍、飛龍の4隻の空母が被弾、炎上し、水平線の彼方を紅蓮の炎を上げながら風下に向けて航走していた姿である。機動部隊を直衛する戦艦榛名に、少尉の通信士として乗組んでいた前田は、この悪夢のような光景を艦橋から見ていた。

二つめの局面は、昭和18（1943）年4月3日、重巡洋艦青葉に、中尉の甲板士官（艦内の軍紀、風紀、雑用を取り仕切る）として乗組んでいたときのこと。この日、青葉は、ニューアイルランド島のカビエン湾内で敵爆撃機数機の爆撃を受け、爆弾1発が命中。搭載していた魚雷が誘爆し、艦は大破、乗組員約800名のうち36名が戦死、75名が負傷した。

「甲板士官は、戦闘時にはダメージコントロールを担当する応急指揮官附になるので、被弾の現場を見に行かなければなりません。急いで左舷の魚雷甲板に駆けつけると、すでに魚雷の頭部は熱を帯びて、火のついた煙草のように真っ赤になっていました。

本来ならば空襲のとき、魚雷は海中に落として後から駆逐艦が回収するんですが、発射管が破損してどうにもできない。付近にいた兵隊たちと、棍棒で魚雷を押してみたけどびくともしない。これは危険だと右舷に退避したところで、大爆発したんです」

またも最前線に転勤

日本海軍自慢の九三式魚雷の威力はすさまじく、その火柱は天に冲し、黒煙が空を覆った。艦体に亀裂が入り、艦はだんだん沈み始めた。青葉は浅瀬に乗り上げて沈没は免れたものの、受けた損傷は大きかった。

青葉は修理のため内地に回航されることになったが、前田はニューブリテン島ラバウルにあった第八艦隊司令部に転勤を命ぜられた。すでに昭和18年2月、ガダルカナル島は敵手に落ち、米軍はここを足がかりに、ソロモン諸島を島伝いに攻め、日本軍の拠点であったラバウルを窺っている。

前田が着任してほどなく、第八艦隊は、ソロモン諸島の米軍の反攻を迎え撃つため、最前線のブーゲンビル島ブインに拠点を進めた。その頃の第八艦隊は「艦隊」とは名ばかりで、陸上部隊を中心に編成されていた。

保有する艦艇は、主に「大発」と呼ばれる木造の輸送用舟艇だったので、「第八艦隊」をもじって、通称「大発艦隊」と自嘲的に呼ばれていた。以後、終戦までの2年4ヵ月、前田はソロモン諸島で戦うことになる。

国に見捨てられた戦地の惨状

前田の脳裏に刻まれた三つめの局面は、ソロモンの戦場の惨状である。昭和18（1943）年9月以降、ソロモンの日本陸海軍は、政府が策定した「絶対国防圏」構想の圏外に置かれ、事実上、本国から見捨てられた遺棄部隊となった。11月1日、米軍はブインから約80キロ離れたブーゲンビル島中南部のトロキナに上陸。みるみるうちに飛行場を建設、制空権を完全に掌握する。同時に、ブインの日本軍陣地に対する空襲も激しさを増していった。

いっぽう、補給の途絶えた日本軍は、食糧の自給自足を余儀なくされ、戦闘のないときは畑仕事や漁に追われる日々である。医薬品も足りない。多くの将兵が、栄養失調やマラリア、デング熱などの風土病に斃れた。軍紀も緩み、他部隊の畑から食糧を盗もうとして射殺された者もいれば、医務室から食糧と引き換えに流出したマラリア薬に一粒10円（現在の約3万円）もの闇値がついて取り引きされたという。前田も栄養失調に陥り、生死の境をさまよった。

「ジャングルを切り拓いて部隊ごとにイモ畑を作ったり、手榴弾を海に投げ込んで魚をとったりはしましたが、島にいる数万の将兵をそれで養えるものではありません。コウモリやトカゲがご馳走で、虫も、ムカデ以外はなんでも食べました。

栄養失調になると、まず痩せ細り、肋骨が浮いて見えてくる。次に下腹が膨れてくる。顔がむくんでくる。歩けなくなって杖にすがるようになる。幽霊のような姿です。そのうち自分の体が自分で動かせなくなってくると、生きたいのか死んだ方がいいのかもわからなくなってくる。まったくひどい戦場でした。毎日毎日、部下が死んでゆく。戦死じゃない、餓死、病死です。それでも敵が来たら戦わなくてはならない。武器弾薬も底が見えてきて、いずれ全滅する以外に道はない。先行きに希望はまったく持てず、主戦場からも置き去りにされ、戦局に寄与することさえない辛い戦いでした」

数万人の犠牲者のなか戦死者はたったの2割だった

昭和20年8月、戦争が終わったときには、前田は25歳。海軍大尉で、ブーゲンビル島トリポイルの、第八十二警備隊副長を務めていた。米軍と交代でブーゲンビル島に進出してきたオーストラリア軍が、まさに砲の射程に達する寸前の終戦だった。

ブーゲンビル島は当時の表記では「ボーゲンビル島」と書き、略して「ボ島」と呼ばれていた。「ボ島」を現地の将兵は「墓島」と呼ぶ。「墓島」にはまた、陸軍でも精鋭部隊として伝統を誇る、熊本の第六師団が遺棄されていた。

終戦時、ブーゲンビル島に生き残った日本軍は、軍人、軍属合わせて2万4000人あまり。昭和18年秋から終戦までの約2年の間に、4万3千人近くが犠牲になっていた。そのうち戦死者は約2割、9000人にすぎず、残りの8割は栄養失調や風土病で死亡した者である。終戦まで生き延びながら、日本に還るまでに命を落とした者も少なくなかった。

極限の戦場をかろうじて生き延びた前田は、5ヵ月の捕虜生活ののち、昭和21（1946）年2月8日、復員輸送の元空母葛城に乗って内地に帰還した。復員してみると、浜松の家は空襲で焼かれ、母もすでに亡くなり、前線に出る前に呉の水交社（海軍士官の集会、宿泊施設）に預けた私物も空襲で焼失していて、前田の財産はなにひとつ残っていなかった。

新しく入った大学で得た「気づき」とは

「戦争ですべてを失いましたが、私には25歳の若さがありました。行き場をなくして姉の家に身を寄せていたとき、新聞に、旧軍人にも大学受験の道が開かれるという記事が出ました。それまで、大学の受験資格を得るには高等学校を卒業しないといけなかったのが、海軍兵学校、陸軍士官学校など軍の学校を卒業した者でも高等学校卒業相当として受験できることになったんです。

私はまだ栄養失調の癒えない体でしたが、思い切って東京に出て、4月15、16日に行われた東京大学法学部の入学試験を受けました。旧軍人には定員の一割制限という枠がありましたが、幸いにも合格。これが人生のターニングポイントになりましたね」

大学での勉強は、前田がそれまで受けてきた海軍の教育とはまったく違うものだった。とまどいよりも、いままで学んだことのなかった新しい世界への探究心の方がまさり、前田は、『六法全書』を刊行する出版社「有斐閣」や家庭教師のアルバイトをしながら、夢中で勉学に励んだ。世の中が急に開けてくるような気がした。戦後の食糧難の時代、生活は楽ではなかったが、ソロモンでの生活を考えればそう大変なものではなかった。

海軍兵学校の教育は、士官として人の上に立つための教育で、意味がないものだったとは、前田も思っていない。規律とか責任感といった大切なことを叩き込まれる、得難い教育であったのは事実である。だが、戦後の大学教育で新たに目を開かされたことが多かったのも、また確かなことだった。

「たとえば軍人勅諭。『死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ』なんて書いてある。ところが法律家になると、一人の命は地球よりも重いと言われます。人の命と地球の重さを比較するのは理屈には合わないが、生命の尊貴なることを的確に表していて、精神論としては評価できる。

軍隊は自由や民主主義の世界ではありません。むしろ、敵弾が飛んでくるなか、それがあったら成立しないのではないでしょうか。進んで死地に飛び込む教育。海軍兵学校の服務綱領にも、『服従をもって第二の天性となすべし』と書かれていましたが、軍隊というのは義務の世界です。ところが法律は権利の世界。そこが根本的に異なるんですね」

