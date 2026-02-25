地獄の戦場を生き延びた「海軍」の大尉はどうして「弁護士」になったのか…彼が「平和」な世の中に遺した言葉

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍軍人の「戦後」をシリーズで振り返る。

今回は、戦争中は国に見捨てられた戦場で飢餓と戦い、戦後は弁護士を務めた前田茂大尉を紹介する。

元日本海軍士官の弁護士が語る「法律の尊さ」

前田は、大学3年の昭和24（1949）年、司法試験に合格、第三期司法修習生となった。そして昭和26（1951）年より第二東京弁護士会に登録、以来半世紀以上にわたり、弁護士として、海軍時代とは正反対の価値観のなかで生きてきた。

「弁護士も、当事者の代理として勝敗をかけた戦いですから、闘争的な仕事です。しかし、法の支配のもとに一定のルールにしたがって、紛争を合理的に解決しようという点、裁判は戦争とは本質的に異なる。私は自分の体験から、裁判というのはファジーなものだと考えています。刑事事件でも民事事件でも、裁判は自由心証主義というのが原則です。証拠、法律に基いて裁判官の良心で裁くわけですが、これは野球のボールとストライクの判定のようなもの。同じ証拠を基にしても、裁判官の心証で判断は変わってくる。自然科学や数学だと、データが同じなら誰がやっても結論は同じになりますが、それとは違う。人間が人間を裁くことの難しさですね。

しかし裁判官の決めたことは、仮に誤判であっても国家の意思だから、絶対的な拘束力を持っている。そのことをしっかり知って、真剣に取り組まないと大変なことになる。最近よくあるテレビのバラエティ番組のように気軽なものではない。弁護士のタレント化、裁判のエンターテインメント化はよくないと思いますね」

「英霊」となるはずだった先人からの遺言

弁護士という仕事を語る前田の口調は、いつも熱気を帯びていた。「やりがいのある仕事」だとも、つねづね言っていた。戦場での苦難を乗り越え、天職に出会ったという喜びが、半世紀あまりを経ても情熱を持続させていたのだ。

「私は悲惨な戦場にいましたから、昔がよかったとはちっとも思いませんね。いろんな問題があるにしても、いまの憲法、いまの世の中の方がいいと思います。なにより自由があるし、なんでも言いたいことが言えますから。人間の自由のないところに平和はありません。……しかし、あの戦争で亡くなった人たちのことはいつまでも忘れてはならないと思いますし、幾多の犠牲を無駄にしてはならない、との思いには切なるものがあります」

前田は平成22（2010）年4月18日、90歳で心不全で亡くなるまで、現役の弁護士であり続けた。

「人生は一瞬一瞬の積み重ね。いま、このときを大事にしないといけないというのは、この年になるとつくづく感じますね。『誰かその生を知らず、いずくんぞ死を知らんや』、私も天に召されるその日まで、人生行路を歩み続けていきたいと思っています」

と、私に語った通りの生き方だった。

「21世紀は戦争のない、平和の栄光に包まれた時代であって欲しいと願っています。それを実現させることが、戦争犠牲者のみたまに報いる唯一の道である、と」

――地獄の戦場で「英霊」となるはずだった先人からの、世紀を越えた遺言である。その望みは残念ながら叶えられなかったけれども。人はいつまで同じ過ちを繰り返すのだろうか。

