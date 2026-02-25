¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡Ö3Ì©¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤¿²û¤«¤·¤¤¸ÀÍÕ
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö3Ì©¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°Õ³°¤È»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÌ©ÊÄ¡¦Ì©½¸¡¦Ì©ÀÜ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
3Ì©¤È¤Ï¡¢¡ÖÌ©ÊÄ¡¦Ì©½¸¡¦Ì©ÀÜ¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¡ÈÌ©¡É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Î¬¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÎÊ¸Ì®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ©ÊÄ¡×¤È¤Ï¡¢´¹µ¤¤¬°¤¯¡¢¶õµ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Î¤³¤È¡¢¡ÖÌ©½¸¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¡¢¡ÖÌ©ÀÜ¡×¤Ï¡¢²ñÏÃ¤äÈ¯À¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢ÀÜ¿¨¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Î¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é»°¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÈôË÷´¶À÷¤ä¥¨¥¢¥í¥¾¥ë´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼¡²ó¤ÎÆñ²òÎ¬¸ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖNG¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖNot Good¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡ª