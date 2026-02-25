「胸がキュンキュンする！」韓国で開かれた「松田聖子コンサート」…韓国語の心配りに現地ファンが明かした「正直すぎる本音」

『青い珊瑚礁』が韓国で大人気

「セイコ！」「聖子！」--。

日本語と韓国語がまじったコールが、開演前のアリーナにうなるように響いていた。

2026年2月22日、韓国・仁川のインスパイア・アリーナ。約8000人の観衆の前に現れたのは、白いフリルのロングスカートをまとった松田聖子（63歳）だった。背景のセットには花畑と大理石の支柱があり、支柱にはピンクの花がつたのようにからまっている。松田は、まるでおとぎ話に出てくるお姫様の庭のようなステージに現れた。かくして「45th Anniv. SEIKO MATSUDA CONCERTO TOUR2025-2026”Sing! Sing! Sing” in KOREA」が始まったのだ。

登場したのも早々に、1曲目に歌ったのは『青い珊瑚礁』。'80年、日本レコード大賞・新人賞を受賞した2番目のシングルだ。イントロが鳴った瞬間、客席の空気が変わる。会場のあちこちで手が上がり、歓声が弾けた。

実は、この曲はすでに韓国の若いファンにもお馴染みのナンバーなのである。'24年6月、韓国のガールズグループ「NewJeans」のハニがカバーしたことをきっかけに、世代も国境もまたいで再フィーバーとなったのだ。すぐに大ヒット曲『渚のバルコニー』が続く。往年のヒットが畳みかけられて、会場のボルテージは一気に上がっていった。

日本からのファンも多く詰めかけた今回の韓国ツアー。長年のファンたちが口々にいうのは、松田聖子のファンへの心配りだ。

「聖子さんは、各公演会場で地元の話をしたりして、そこにいるファンたちにとても気を遣います。私たちはその優しさに心を打たれてしまうのです。今回、聖子さんは韓国公演が初めてですから、どのようにしてファンと接するのかとても楽しみです」（ファン歴40年の53歳日本人女性）

「発音、かなりうまいよね」

ステージの前半、松田聖子は通訳なしで流ちょうな韓国語を披露した。

「韓国で初めてコンサートができてうれしいです」

「今日は日本語で歌いますが、楽しんでください」

「好きな食べ物は 豆腐チゲです」

「日本語の歌ですが、どうぞ楽しんでください」

筆者の近くにいた日本人客が、友人に小声で話すのが聞こえてきた。

「聖子ちゃんの発音、かなりうまいよね。相当練習してきたんじゃない？」

--曲間のやり取り、客席への呼びかけ、食べ物の話まで、できるだけ現地の言葉で距離を縮めようとしているのが伝わる。外国人のタレントが片言の言葉を使うレベルではなくしっかりとしたメッセージを伝えている。これに韓国のファンは大喜び。確実に心を掴んでいた。

この会場には日本人も多く詰めかけている。

日本の大スターであれば、ホームグランドのごとく日本語で押し切ることもできるだろう。だがそうした傲慢さはみられず、新人のような誠実さでファンと接する。五十路のジャーナリストである筆者にとって松田聖子は、小学生のころから誰もが知るトップアイドルだった。カラオケで歌った覚えはあるが、真剣に歌を聴いたり、応援したことはない。コンサートも今回が初めてだ。だが彼女の立ち振る舞いに不覚にも「かわいい」と感じた。松田聖子、恐るべし―ーこう思わざるも得なかった。

昭和のテレビ番組も観る韓国人ファン

会場を埋め尽くす客層を見て驚くのは、ファンの若さだ。

今回、韓国メディア（Newsis）はチケットの販売データから年代ごとの購入者を紹介している。それによれば、チケットセールスの半数は日本からの遠征組なのだが、韓国内のチケット購入者の年齢構成を見ると、10代：4.5％、20代：27.3％、30代：28.0％で、10代〜30代を合計すると59.8％に達するという。コンサートに来ていた23歳の韓国人女性は、いかにも今のK-POP世代という雰囲気だったが、迷いなく筆者にこう言った。

「聖子ちゃんはかわいい。彼女の歌を9年前に初めて聴いたときから夢中になっています。私は日本の昭和歌謡が大好きです。とても幸せな気持ちがなりますよね。『青い珊瑚礁』の＜あなたが好き＞というパートに胸がキュンキュンしちゃいます」。

韓国人の男性ファン（38歳、ファン歴4年）は、黒い特攻服風ジャケットと松田聖子の顔写真入りの自作のトレーナーを着用。初の韓国公演に感動を隠せない。

「体調を崩していた時期にYouTubeで松田聖子さんの曲を聴いて、すごく励まされたのです。そこからずっと聴いています。歌が本当に素晴らしい。好きな曲は、『瞳はダイヤモンド』です」

彼は韓国語で松田聖子ファンのコミュニティーを運営しており、フォロワーは約1万人。韓国内でも支持が広がっているのが分かる。

別の韓国人男性ファン（42歳）は、松田聖子の写真集や関連本を手にしていた。

「好きすぎて、日本の神保町まで行って古本屋を回りました。昔の写真集を探して買ったんです。魅力? 何といっても、かわいいところですね（笑）」

彼はYouTubeで『夜のヒットスタジオ』や『ザ・ベストテン』など、昭和のテレビ映像もチェックしているという。韓国のファンも日本のファンも口をそろえていうのは「聖子ちゃん、かわいい！」だ。

後編記事『【現地ルポ】松田聖子の韓国コンサートでファンたちが大絶叫…!カジノのVIP客も入り混じった「独特すぎる空気感」』では、コンサート会場の「独特なルール」についても詳報する。

