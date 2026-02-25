¡Ø¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ù2027Ç¯ÅÙ¤«¤éÅìµþ¤Ç¼ÂÍÑ²½¤Ø¡¡¼Â¾Ú³«»Ï½éÆü¡¢¼Âµ¡¤ÎÎ¥È¯Ãå¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÎÙÀÜÃÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È
Åìµþ¤Î¶õ¤ò¾®¤µ¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¼«ºß¤ËÈô¤Ó²ó¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¶á¤¤¾Íè¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ù2027Ç¯ÅÙ¤«¤éÅìµþ¤Ç¼ÂÍÑ²½¤Ø¡ª¼Â¾Ú³«»Ï½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¡¡Á´9Ëç
2·î24Æü¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡ÙÎÌ»º²½¤ËºÇ¤â¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡Ø¥¹¥«¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¡ÊSKYDRIVE¡Ë¡Ù¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§Ê¡ß·ÃÎ¹À»á¡Ë¤¬¡¢Âç¼ê¾¦¼Ò¤Î·ó¾¾¡¢»°É©ÃÏ½ê¤ÈÏ¢·È¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2·î24Æü¡¢¥¹¥«¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¤¬Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÎÙÀÜÃÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¼Â»Ü¡£ ÅíÅÄ·ò»Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢·ó¾¾¤È»°É©ÃÏ½ê¤Ê¤É¤Ï2022Ç¯ÅÙ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¯ºö¡Ø2050ÅìµþÀïÎ¬¡Ù¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ØÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÅÔ¿´¥Ó¥ë²°¾å¤ÈÎ×³¤Éô¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤°±¿¹Ô¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÅÔÆâ¤Î¾å¶õ¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¤¬´ë²èÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSD-05¡Ù¤òÍÑ¤¤¤ë¡£¡ØeVTOL¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÅÆ°¼°¤Î¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦µ¡¤À¡£
µ¡ÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó11.5m¡ßÁ´ÉýÌó11.3m¡ßÁ´¹âÌó3£í¡Ê¥í¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤à¡Ë¡£ÅÅÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥í¡¼¥¿¡¼¤Ï¹ç·×12¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¢¤ê¡¢ºÇÂçÎ¥Î¦½ÅÎÌ¤ÏÌó1500kg¡£ºÇÂç½ä¹ÒÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®100km¡ÊÂÐµ¤Â®ÅÙ¡Ë¤Ç¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï15¡Á40km¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥«¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ä¼«¼Ò¸þ¤±¥Æ¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇSD-05¤ò¿ôÉ´²óÈô¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èô¹ÔÃæ¤Î°ÂÁ´À¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂÍÑ²½¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎÁ¶â¡©
º£²ó¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢ÃÏ¾å¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¥Õ¥é¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£
ÃÏ¾å¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢Î¥ÃåÎ¦¤Î´ÉÍý¡¢¥Á¥§¥ó¥¯¥¤¥ó¤äÊÝ°Â¸¡ºº¡¢¤½¤·¤Æ¼þÊÕ°ÂÁ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥ÞÀìÍÑ¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢½ÄÌó7m¡ß²£Ìó12£í¡ß¹â¤µ3£í¡£¤½¤ÎÆâÉô¤òÊ£¿ô¤Î¶õ´Ö¤Ë»ÅÀÚ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¹Ô¤¦¼Â¾Ú»î¸³¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢±¿¹Ò¤¹¤ëºÝ¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£ ÅíÅÄ·ò»Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ´éÇ§¾Ú¤Ç¹Ô¤¦¡£»öÁ°¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë´éÇ§¾Ú¤òºÑ¤Þ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿Î¹µÒ¤È¿¦°÷¤Î¤ß¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Î¹µÒ¤ÏÅë¾è¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ã¥¥¨¥ê¥¢¤Ç³°¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤Æ¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®¤µ¤Ê¶õ¹Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤«¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤³¤ì¤Ê¤é¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤À¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿ÌÌ¤¬¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï²¾Àß¼°¡¢¤Þ¤¿ÅÔ¿´¥Ó¥ë·²¤Ç¤Ï¥Ó¥ë²°¾å¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÎÊ»ÍÑ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦·úÊªÆâ¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÌó3Ê¬30ÉÃ¡¢ÅìµþÏÑ¾å¤ÎÌó13£í¤òµ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó150£í¤òµ¡Æâ¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î±ó³ÖÁàºî¤ÇÈô¹Ô¤·¤¿¡£¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥í¡¼¥¿¡¼²»¤ÏÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎÁ¶â¤ÎÌÜ½è¤Ï½é´ü¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÈÆ±ÍÍÄøÅÙ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼ÎÁ¶â¤Î2ÇÜÄøÅÙ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£