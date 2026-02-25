2月25日の運勢第1位は水瓶座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……水瓶座

ふたりの間に、言葉にしなくても伝わるような優しさが流れる日。そばにいるだけで、深い安心感を覚えられるでしょう。だからこそ、自分の気持ちは遠慮なく表に出して。嬉しさも愛しさも、全身で伝えることで絆が一段と深まります。

★第2位……天秤座

「今日やる」と決めたことが、期待以上に進みやすい運気。難しそうに見える課題ほど、集中して取り組むと大きな成果に変わります。悩むよりも、まず一歩。今のあなたなら、物事を良い方向へ動かす力があると信じて動くことが何より大事です。

★第3位……双子座

「みんなで集まろうよ！」と、友達同士を紹介したり、ちょっとした集まりを提案したりしてみましょう。あなたのポジティブな声かけが、後になって「誘ってくれてよかったね」と心から思えるような、素敵な時間を生む種になります。

★第4位……牡羊座

あなたの人生を大きく変えるかもしれない、特別なチャンスが舞い込む予感。心配は無用です。今は、遠慮せずに堂々とその役目を受け止めてみましょう。前向きな姿勢と実力が認められ、周囲からの信頼もぐっと高まるはず。

★第5位……獅子座

今日は一緒に過ごす時間を純粋に楽しめる日。恋人であってもなくても、無理に特別感を出す必要はありません。気楽な雰囲気の中で過ごすことで、自然に親しさが深まります。あなたから誘うことで、楽しい時間がさらに広がるはず。