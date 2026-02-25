『赤髪の白雪姫』『桜蘭高校ホスト部』など人気作ずらり シールが『LaLa』ふろくに登場
人気漫画『赤髪の白雪姫』『桜蘭高校ホスト部』『ヴァンパイア騎士』『会長はメイド様！』『夏目友人帳』のメモリアルコマステッカーと、フレッシュスターたちの読み切り小冊子がWふろくになった漫画雑誌『LaLa』（白泉社）2026年4月号が、24日に発売された。
【画像】ハルヒと環先輩たちがシールに！ふろくになったメモリアルステッカー
さらに、LaLaが誇るハッピーラブコメ作家陣、辻田りり子氏（ネーム原作）×あきもと明希氏（作画）のスペシャルコラボ読み切り『代理☆ファーストキス』＆座談会が掲載。
連載2周年を迎えた『ウチの万李がお世話になります』（海道ちとせ氏）はカラーで登場し、表紙に『婚約者は溺愛のふり』（仲野えみこ氏）のほか、人気タイトルの最新情報が盛りだくさんとなる。
■メモリアルコマステッカー第2弾参加作品
・『赤髪の白雪姫』(あきづき空太)
・『桜蘭高校ホスト部』(葉鳥ビスコ)
・『ヴァンパイア騎士』(樋野まつり)
・『会長はメイド様！』(藤原ヒロ)
・『夏目友人帳』(緑川ゆき)
■まんが小冊子「LaLaStar」
・『銀座サンデイナイト』(縹香織)
・『見せかけのグレース』(Aiuole)
・『ブラッドベリ―家のできそこない達』(雑魚じゃっこ)
・『この星には恋というものがありまして』(弘野桜生)
・『マジカル☆漆黒修行録』(七餅ミイ)
