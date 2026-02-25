福岡県久留米市の明善高校から名づけた、小惑星「Meizen」が誕生しました。

久留米市の明善高校で24日、小惑星「Meizen」の命名式が開かれました。



小惑星「Meizen」は、札幌市在住のアマチュア天文家、渡辺和郎さんが1993年に発見したもので、大きさは直径、推定3.3キロほど。これまで名前が付けられていませんでした。



明善高校は、県内でも数少ない宇宙について学ぶ地球惑星部があることなどから、渡辺さんと親交がある卒業生が「明善」の名前を付けてほしいと依頼し、国際天文学連合に申請し認められました。

■地球惑星部の生徒

「うれしいし、すごく誇れることだと思います。」

Q.どういう気持ちでこれから空を見ますか？

「この中に、もしかしたらメイゼンがあるのかなとか、名前が付いていない星々が、この中にもたくさんあるんだろうなって見方もできるのではないかと思います。」



明善高校は「これをきっかけに、宇宙などの研究分野に興味を持つ生徒が増えてほしい」としています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月24日午後5時すぎ放送