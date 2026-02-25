ドル円、一時１５６円台に急上昇 高市首相と植田総裁との会談の報道で円安強まる＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は伸び悩んだものの、一時１５６円台に急上昇した。円安がドル円を押し上げていた。高市首相が先週の日銀の植田総裁との会談で追加利上げに懸念を示したとの報道を受け円安が強まった。前回の会談時よりも首相は厳しい態度だったという。ただ、首相が金融緩和派として知られていることを考えれば、追加利上げに懸念を抱いていること自体はさほど驚きではないとの指摘も一部から出ている。



今回の報道で日銀の利上げ期待も後退していたが、円は大きくは下落しないという。このところのドル円は日米の短期金利差をほとんど無視している状況がある。実際にドル円と日米短期金利差の伝統的な相関関係は、市場が日本国債の利回り上昇に注目し始めた昨年半ばには崩れている。それ以降、ＦＲＢの利下げと日銀の利上げで日米の短期金利差は縮小しているものの、円は日本の財政状況への不安もあり、大きな恩恵は得られていない。



衆院選で高市首相が圧勝した後、日本国債の利回りは市場の思惑とは裏腹に低下し、その勢いもまだ衰えていない。実際、本日の日本の４０年債利回りは０．０５％ポイント低下し、１１月以来の低水準となった。高水準だった１月から約０．７０％ポイントの低下となっている。これは市場で広がっていた財政不安が後退し続けていることを示唆しており、利回り低下ではあるものの、この傾向が続く限り、円は大きくは下落しないという。



ユーロドルは１．１７ドル台後半での上下動が続き、方向感のない展開が続いている。ＥＣＢの年内据え置き観測が強まる中、ユーロドルは専らドルの行方に左右される展開が続いている。一方、ユーロ円は高市首相と植田日銀総裁の会談の報道で円安が強まっており、一時１８４円台に上昇していた。本日の上げで２１日線を上回って来ているが再び上値をトライする雰囲気までは出ていない。



ユーロドルは全体的に次のアクション待ちの状況だが、テクニカル的には依然としてトレンドを上回って推移しており強気のサインが継続。また、上昇チャネル内での推移も継続している。心理的節目の１．２０ドルを再び試す可能性は温存させている状況。



米最高裁がトランプ関税を違法と判断したことに対してＥＵは、米国との通商合意の批准を延期すると発表している。双方は、米国が欧州製品の大半に１５％の関税を課す一方、ＥＵは米国の工業製品や農産品への関税を引き下げることで合意していた。いまのところはエスカレートさせようとの意向はＥＵ側にはないようだ。



ポンドドルは一時１．３５ドル台に上昇する場面が見られたものの、全体的には狭い範囲での振幅が継続。２００日線の上での推移は維持しているものの、方向感のない展開が続いており、次のアクション待ちの状態。一方、ポンド円は円安が急速に強まる中、２１０円台半ばまで上げ幅を拡大。



本日はベイリー英中銀総裁を始め、複数の英中銀委員が議会証言に出席している。ベイリー総裁は「インフレが２％目標に向かう中、年内に追加利下げの余地ありと予想している」と早期の追加利下げに前向きな見方を示していた。一方、サービスインフレが期待ほど低下していないことも示し、慎重姿勢も垣間見せていた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

