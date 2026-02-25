米１０年債利回りは横ばい 方向感なく振幅＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは横ばい 方向感なく振幅＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:35）（日本時間06:35）

米2年債 3.465（+0.027）

米10年債 4.035（+0.004）

米30年債 4.687（-0.016）

期待インフレ率 2.269（+0.010）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。この日発表の米消費者信頼感指数は予想を上回る内容だったが、特に反応はなかった。



前日急落していた米株も反発したが、米国債利回りは前日水準を挟んでの振幅に終始している。このあとのトランプ大統領の一般教書演説待ちの雰囲気も強かった。



本日は２年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（WI）を若干上回ったものの、それ自体への反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+６０（前営業日：+６１）。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.455％（WI：3.454％）

応札倍率 2.62倍（前回：2.75倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

