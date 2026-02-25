「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

「まずは動こう」は超NG

「まずは動こう」

「とりあえず、手を動かしてみよう」

実は、ビジネス経験が豊富な人ほどこのようなアドバイスをする傾向にあります。

しかし、未経験の人や、経験が浅い人がこのようなやり方をすると必ず失敗します。必ずです。「計画を立てずに仕事を進める人」は、時限爆弾を抱えながら仕事を進めているようなものだからです。

私は30年のビジネス経験で、ダンドリについてずっと考え続けてきた生粋の“タスク管理オタク”の自負があります。今回は、「終わる計画を作る」＝計画の技術について、紹介していきます。

「やってみなければわからない」は隠れたムダを生む

もちろん事実として「考えてもわからないこと」「やってみなければわからないこと」は多々あります。特に不慣れな仕事であれば、やってみてから作業が新しく見つかることもあります。それを踏まえて、先の行動を決めることもあるでしょう。

一見、前向きで主体的な動きのように思えますが、仕事を終わらせるという観点では有効とは言えません。ゴールにたどり着ける保証がないままに走り出してしまうと、結局“隠れたムダ”が発生します。

たとえばドライブで出かける時、「目的地は東のほうだから、とりあえず東に出かけよう！」とクルマを走らせるとどうなるでしょうか。「渋滞しやすい道があるのに、突っ込んでしまった」「高速道路を使えば速かったのに、遠回りした」「クルマで通りづらい細い道を選んでしまった」なんてことになりかねません。

つまり、わからないことがあるからこそ、始める前に仕事を分解しておく必要があるのです。

「わからないこと」が何かを見積もっておく

「目の前にわからないことがある」

そういうときこそまさに分かれ道です。ここで「わからないところはあるけれど、とりあえずわかるところだけでも進めておこう」と動き出すのは間違いです。

そこで、その前向きで主体的な動きを、別の方向に使ってみましょう。いったん「仮置き」でかまわないので、わからない作業を書き出しておくのです。わからない部分を「仮置き」しながら、とにかくゴールまでの道筋を書き出しましょう。

そして、ゴールまでの道をつなげてみると、改めて「ここはよくわかっていないな」と気づくと思います。ここで上司や周りの同僚に相談するのです。そうすれば、的確なアドバイスをくれるでしょう。

これが、「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」の計画の技術の、「終わらない計画を作る」コツの1つです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）