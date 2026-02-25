別れと出会いの季節。感謝や思いを伝えるために贈り物はいかがでしょうか。

菓子専門店の人気のスイーツギフトを調査しました。

「自然のおいしさ」にこだわる菓子専門店。

契約農家から仕入れた厳選素材を使い自社工場で一貫製造することで、安心とおいしさ、そして手に取りやすい価格で提供しています。

店内にはケーキや焼き菓子、和菓子など約400種類の商品やギフトを取り揃えています。

（シャトレーゼ東長崎店 中尾 優希 さん）

「3月から4月にかけては、ギフト商品を購入されるお客様が増える時期です。特にホワイトデーやひなまつり、卒業・入学など、季節やイベントに合わせて贈り物をする需要が高まります。そのため、ギフトセットや詰め合わせ商品はこの時期、特に人気があります」

それでは、シャトレーゼ東長崎店で人気の『スイーツギフト 』第5位。

【第5位】 ラングドシャアソートメント 24個入 1,836円(税込)

「ラングドシャアソートメント」です。

フランス発祥の薄焼きクッキー詰め合わせ。

バター生地とチョコ風味のクッキーに3種類のチョコを挟んだ「ラングドシャサンド」。

ロール状に巻いた「ラングドシャロール」は、芳醇なバターの風味が広がり、”サクッ” “ホロッ” とした、優しい食感が楽しめます。

【第4位】 ガトーアソート 13個入 2,300円(税込)

人気焼き菓子の詰め合わせ「ガトーアソート」が4位です。

クリームチーズを使った「ベイクドチーズタルト」に風味豊かな「バウムクーヘン」。

しっとり食感の「フィナンシェ」。

6種類のおいしさが楽しめるセットです。

【第3位】 ティータイムブレッド ラスク詰合せ 12袋入 1,360円(税込)

3位は「ティータイムブレッド ラスク詰合せ」です。

ラスク専用のフランスパンを使用。

バターリッチな「リッチシュガーラスク」やザクザク食感の「キャラメルアーモンドラスク」など、食感を楽しめる定番のラスク4種類が入っています。

（シャトレーゼ東長崎店 中尾 優希 さん）

「このほかにオススメ商品として、北海道産の純生クリームと、バニラの芳醇な風味が広がるカスタードクリームをたっぷり詰めた『ダブルシュークリーム』。そして、牛乳や卵など、素材の味わいにこだわったプリンや、チョコレートの風味が広がるパンケーキなど、楽しみながら選べる味わい深いスイーツもおすすめです」

《おすすめ》ダブルシュークリーム 108円(税込)

《おすすめ》契約農場たまごのプリン 129円(税込)

《おすすめ》ショコラパンケーキ 108円(税込)

【第2位】 米菓詰め合わせ 15袋入 1,620円(税込)

2位は『米菓詰め合わせ』です。

煎餅やあられ、揚げ餅などの小袋を詰め合わせました。

厳選素材を使い、いろんな味が楽しめます。

幅広い世代に喜ばれる贈りものに最適な米菓です。

【第1位】ビスキュイワッフル＆シュガースコーン詰め合わせ 9個入 1,274円(税込)

（シャトレーゼ東長崎店 中尾 優希 さん）

「シャトレーゼ東長崎店で、人気のスイーツギフト第1位は『ビスキュイワッフル＆シュガースコーン詰め合わせ』です」

北海道産小麦を使用した「ビスキュイワッフル」は、しっとりと口どけの良い生地に。

こんがりと焼き上げた３種類のワッフルは、一部をチョコでコーティング。

「シュガースコーン」は北海道産生クリームを使用し、コク深く濃厚な生地に。

チョコチップ、キャラメルナッツ、オレンジレモンの3種類を詰め合わせています。

贈り物にも、自分へのご褒美にも。

幅広いシーンで喜ばれる人気のスイーツギフトです。

（シャトレーゼ東長崎店 中尾 優希 さん）

「この他にも、ギフトにピッタリなおいしいスイーツを多数揃えています。ぜひご来店ください」