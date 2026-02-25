1994年（平6）から日本サッカー協会強化委員になった。中国、四国、九州などで普及活動をやっていたこともあったが、いきなり副委員長に就任した。この年は日本代表監督にブラジル人のロベルト・ファルカンが就任したが、広島アジア大会の準々決勝で韓国に2―3で逆転負けして1年で退任することになった。「外国人ではコミュニケーションに問題がある」との意見が出て、後任は日本人監督でいくことになり、12月に加茂周さんが監督に就任した。加茂さんはゾーンプレスと名付けたヨーロッパ流のプレッシングサッカーを取り入れた。理想が高く、サッカーに対する情熱もあった。だが、当時のJリーグは南米志向のチームと欧州志向のチームがあり、日本としての方向性が定まっていなかったために、日本代表の強化はスムーズにいかない部分もあった。

95年11月に強化委員会が日本サッカー協会の長沼健会長に監督の交代を進言し、V川崎のネルシーニョ監督を次期監督候補に推した。水面下でネルシーニョの内諾も得ていたが、長沼会長は加茂監督の続投を決め、ネルシーニョが「腐ったミカンがある」と日本サッカー協会を批判、加藤久委員長らは辞任した。私は小、中学生の育成など「やるべきことが残っている」と思ったので、強化委員にとどまり、主に五輪チームを見ることになった。

96年3月にクアラルンプール（マレーシア）で同年7月のアトランタ五輪アジア最終予選が行われた。アジアの出場枠は3。準決勝でサウジアラビアを破って28年ぶりの本大会出場を決めた。決勝で韓国に敗れたが、試合後スタッフがホテルの一室に集まって朝まで飲み明かし「今までは悔しい思いをしながら酒を飲むことばかりだった。勝ってみんなと飲むのは初めてだ」と話した記憶がある。至極の時だった。

アトランタ五輪本大会では、1次リーグ初戦で優勝候補のブラジルを1―0で破り、マイアミの奇跡と言われた。西野朗監督と山本昌邦コーチらのスタッフの綿密なスカウティングと分析の結果「GKジーダとオーバーエージで加わったDFアウダイールの連係で、アーリークロスが入った時に混乱する時がある。隙があるとすればここだけ」と確認。狙い通りに決勝点を挙げた。広島からDF上村健一、DF路木龍次、GK下田崇の3人が選ばれていて、感慨深いものがあった。

五輪の1カ月半前に02年W杯の日韓共催が決定したが、広島は開催地に選ばれなかった。日本は15会場が立候補していたが、共催となったために、日本と韓国が10会場ずつとなった。同年12月25日の日本サッカー協会理事会で、10会場が決まり、広島は外れてしまった。

この年のJリーグは1シーズン制で行われていたが、広島は16チーム中14位と大不振。Jリーグ4年目で、厳しい状況になっていた。ステージ優勝からわずか2年で、天国と地獄を味わった。

◇今西 和男（いまにし・かずお）1941年（昭16）1月12日生まれ、広島市出身の85歳。広島市立舟入高から東京教育大（現筑波大）を経て東洋工業（マツダ）入り。俊足とハードタックルが武器のDFとして活躍。日本リーグ42試合、日本代表11試合出場。引退後はマツダの監督、総監督を務め、日本初のGMと言われた。サンフレッチェ広島の設立に尽力、日本サッカー協会強化委員、FC岐阜社長などを歴任。