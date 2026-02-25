宮本茉由“菜穂”、片山萌美“綾香”の衝撃事実をついに知る『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』第8話【あらすじ】
俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜 深1：00〜深1：30）の第8話が25日深夜に放送される。
【場面写真】衝撃の事実が…墓前に手を合わせる片山萌美
主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫婦円満だと思っていた。
そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ、次第に心を揺さぶられる。
一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠りどころを求め始める。夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による“秘密の関係”が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌するジェットコースター不倫サスペンスとなっている。
第8話では、省吾が菜穂との家を出て、綾香のマンションで奔放に振る舞う。そんな中、省吾の上司宛に不倫を告発する匿名メールが届き、順調だった出世街道に暗雲が立ち込める。苛立つ省吾はメールを送ったのは菜穂の仕業だと疑い激怒する。
一方、徹は菜穂との関係を進めるために妻・優希菜（結城モエ）との曖昧な関係をはっきりさせる決意をする。また、菜穂も省吾との離婚を決意するなか、徹から省吾の不倫相手である綾香が抱える「衝撃の事実」を知らされる。
