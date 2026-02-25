琉球アスリートベースボールアカデミー・知念大河さんが提案する「風船割り」

打撃において、ボールに最も力が伝わるインパクトの位置を把握することは子どもたちとって容易ではない。バッティングの基礎をいかに楽しく、感覚的に習得させるか。巨人の育成ドラフト5位ルーキー・知念大成外野手の兄で、故郷の沖縄で「琉球アスリートベースボールアカデミー」を運営する大河さんは、遊び心を取り入れたユニークな練習を推奨している。

知念さんが提唱するテーマは「破壊」だ。スイングで風船を割ったり紙製のボールを壊したりする練習を通じて、スイングのどの部分で最も力が発揮されるかを理解させることが重要だと説く。

やり方は、プラスチック製などの軽い「カラーバット」でスイングし、トスされた風船を割るというシンプルなものだ。知念さんは「どんな形でもいいから、強く振って風船や紙ボールを壊してくださいと伝えます」と語る。指導者がフォームを細かく指導するのではなく、子どもたちの感性に任せて「どうすれば割れるか」を試行錯誤させることが、この練習の肝となる。

ポイントは体の動きを制限しないことにある。「前に突っ込んだり体が後ろに行き過ぎたりとか、フォームに関しては言わなくても大丈夫」と知念さん。大切なのは自分の感性でボールに力を伝える感覚を掴むことだ。夢中で風船を割ろうとする動作の中に、将来的に飛距離を生み出すためのスイングの土台が隠されている。

実際に風船が割れた瞬間、子どもたちは大きな喜びを得る。風船が割れた位置こそが、その選手にとって最も力が伝わるポイントになる。「ここで打ったら遠くに飛ぶんだな」という気づきが、打撃を飛躍的に向上させていく。

軽い「カラーバット」にはスイングスピードを上げる効果もある。重いバットではフォームが崩れやすく、速くスイングする感覚が身につきにくい。軽いバットで風を切るようなスイングを脳に「錯覚」させ、体に覚え込ませることも必要になるという。

小さな頃にこのような練習を積んでおけば、成長して体力がついた時に、理想的な位置でインパクトできるようになる。フォームを固める前の段階だからこそ、思い切り振る楽しさと、力が集約される瞬間の手応えを優先したい。遊び心を持って取り組める「風船割り」は、打撃向上への近道となるはずだ。