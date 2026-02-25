アップルは次期「iPhone 18 Pro」と「折りたたみiPhone」向けに新色をテストしていると報じられています。

米ブルームバーグによれば、iPhone 18 Proと折りたたみiPhoneの新色は「ディープレッド（深紅）」になるとのこと。これが正しければ、「iPhone 14／14 Plus」以来のレッドカラーのiPhoneとなります。ただし、今回は明るい赤というよりも、バーガンディ（ワインレッド）に近い仕上げになる模様。

以前の噂では、iPhone 18 Proではパープルやブラウンも検討されていました。しかしブルームバーグによれば、色合いがかなり似ていることを考慮すると、それらのカラーオプションはレッドのバリエーションに過ぎないそう。となると、パープルやブラウンは登場しない可能性があります。

一方、折りたたみiPhoneは、遊び心のある色合いを避け、スペースグレイ／ブラックやシルバー／ホワイトといった昔からあるカラーに落ち着くだろうと言われています。

アップルは9月に、iPhone 18 Proと折りたたみiPhoneを発表すると予想されていますが、どんなカラーで勝負するのか注目です。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

