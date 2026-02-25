「お手伝いしてる？（笑）」「キュンキュンです♡」と絶賛されているのは、ふわふわの洗濯物に埋もれてくる猫ちゃんの光景。洗濯物の上から動かなくなってしまった猫ちゃんの背中に、飼い主さんが次々とタオルを乗せていく光景がほっこりすると話題に。投稿は24万再生を突破し、投稿を見た人に癒やしを届けています。

【動画：洗濯物の上で『くつろぐ猫』に、さらに洗濯物を重ねてみたら…まさかの光景】

ふわふわの洗濯物を発見したチャイくん

洗濯物に埋もれる猫ちゃんの光景が可愛いと話題になっているのは、Instagramアカウント『保護猫チャイくん』に公開された、ある日の光景。この日、スコティッシュフォールドのチャイくんは飼い主さんが洗濯物を畳んでいるところに遭遇。洗濯したばかりのふわふわの洗濯物を見たチャイくんは、思わずその上に乗っかり始めたといいます。

その姿はとても可愛いものの、チャイくんが洗濯物の上に乗っていては、畳んだ洗濯物を置く場所に困ってしまいます。そこで飼い主さんは、洗濯物に乗っているチャイくんの上に洗濯物を乗せていくことにしたのでした。

全く動じない姿が可愛いと絶賛！

チャイくんが洗濯物の上に乗ってしまったため、チャイくんの上にタオルなどの軽い洗濯物を乗せていくことにした飼い主さん。

これには、さすがのチャイくんも場所を移動するか…と思いきや。チャイくんは自分の上に洗濯物が積み重なっていっても、全く動じることはなかったそう！

どっしりと構えるその光景は、なんだか頼もしささえも感じます。

投稿を見た人からも、その安定感に感心する声があがることとなったのでした。

最高記録を達成したチャイくん

ふわふわの洗濯物を見て、上に乗らずにはいられなかったチャイくん。別の日にも、チャイくんは積み上げられた洗濯物を見ると、その上でくつろぎ始めたとのこと。そんなチャイくんの様子に、飼い主さんも1枚、2枚…と、チャイくんの背中にタオルを乗せていきます。

そして、気づくとチャイくんの背中には何枚ものタオルが積み重なっていたそう。一番上には少し大きめのタオルも乗せられ、タワーのように重なった洗濯物には絶妙な安定感が生まれていたとのこと。

その光景を見て飼い主さんがタオルの枚数を数えてみたところ、タオルの枚数は全部で7枚。過去最高記録を達成していたといいます。

そんな微笑ましいチャイくんと飼い主さんのひと時が、たくさんの人に癒やしを届けてくれることとなったのでした。

背中に洗濯物を乗せられていくチャイくんの光景には、「ずっと乗せられててかわいい（笑）」「バランスすごい！」「受け入れてるの可愛すぎるｗ」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『保護猫チャイくん』では、そんなチャイくんと家族たちの和やかで優しいひとときが投稿されていますよ。

チャイくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

