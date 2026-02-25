今からでも見るべき｢冬ドラマ｣はこれだ--考察で盛り上がる！新たな人気シリーズ候補！

日曜劇場が三冠！

世帯視聴率もコア視聴率（13〜49歳男女の視聴率）もＴＶｅｒ登録数も１位。「リブート」（ＴＢＳ系）が冬ドラマの″三冠王″となった。ＴＢＳ社員によれば「局内はお祝いムード」だという。

「第１話の見逃し配信の再生回数は478万回と日曜劇場史上１位をマーク。劇中に登場する主人公の店『ハヤセ洋菓子店』のシュークリームをＴＢＳ直営のカフェで売るなど、盛り上がっていますよ！」

鈴木亮平（42）は「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ」シリーズや「下剋上球児」に続き、これが３本目の日曜劇場主演という常連。脚本の黒岩勉も「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ」「グランメゾン東京」「マイファミリー」と、数多の日曜劇場を手掛けている。

「ちなみに黒岩氏は、戸田恵梨香（37）が注目されるきっかけになった作品のひとつ『ＬＩＡＲ ＧＡＭＥ』シリーズのＳｅａｓｏｎ ２を担当しています。主要キャストとのタッグ感が強く、作品全体の安定感に繋がっていると思います」（ドラマウォッチャーの川田美尋氏）

小市民の松山ケンイチ（40）が鈴木扮する悪徳刑事の顔に整形して悪の組織と戦う--という荒唐無稽な物語ながら、「全体のテンションの高さと演者たちの芸達者ぶりについつい引き込まれます」とライターの大山くまお氏も称賛する。

「戸田に松山、『Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ』の永瀬廉（27）という主演級のキャストに加え、『ダイアン』の津田篤宏（49）、『Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ』の藤澤涼架（32）と話題性のある顔ぶれを揃えられたのは、映画並みのビッグバジェットがかけられる日曜劇場だからこそ」

制作会社ディレクターは「制作陣の深謀遠慮」を成功の要因として挙げた。

「ハヤセ洋菓子店のモデルは東京郊外に実在する店なのですが、『ドラマの世界観にピッタリだから』と交渉を重ねて撮影許可を得たんだとか。人手も時間も足りず、撮影に協力的な店が多用されるなか、『リブート』はロケ地選びもこだわったので″絵が新鮮″なんですよ。昨年１月からロケハンを始め、夏にはクランクアップ。編集にも時間をかけています」

ここに来てやや、視聴率を落としているのは「善と悪、愛と裏切りを複雑な人物関係で見せる作品ゆえ、《真相に近づいているはずなのに、今日の回で余計にわからなくなった》と脱落する視聴者が出てきているから」と民放編成幹部は分析しているが、放送作家の愛田プリン氏は「仕掛けや情報量が多いぶん、考察好きに刺さっている」と見ている。

「誰が誰にリブート--顔を整形してなりすましているのか、黒幕は誰なのか。考察がつきないんです。これまでの日曜劇場にはなかった要素で、新たな視聴者獲得に貢献していると思います。ただ、風呂敷を広げ過ぎた感があるので、最終回までにどう伏線を回収するのか……」

テレビ朝日も順調

「しあわせな結婚」「ちょっとだけエスパー」と、数クール続けて話題作を送り出しているテレビ朝日は「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」が配信で332.９万回再生を記録するなど順調。「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」も252.５万回再生と好スタートを切った。

「『再会』は原作の力、脚本の力、演出の力、俳優の力がしっかり噛み合った上質のミステリーになっています。原作小説があるのに考察する人が後を絶たないのは、それだけ謎を上手く見せているということなのでしょう。竹内涼真（32）、井上真央（39）の好演はもちろんのこと、刑事役の江口のりこ（45）の怪演から目が離せません」（大山氏）

「再会」が女性と若者をターゲットにしているのに対し、「おコメの女」は多くの人が興味を持っている税金と脱税がテーマ。政治や時事ネタにも切り込むなど、全世代向けに作られているのが特徴だ。

「1月11日に初日を迎えた大相撲初場所で懸賞旗を掲出したことで、一躍注目を浴びました。約10年ぶりの連ドラ主演となる松嶋菜々子（52）は自ら提案して髪を切り、猫背で日本酒を啜るなど、役作りに対する本気度がうかがえます。毎日、現場に豪勢な差し入れをしているそうで、大地真央（70）はアツアツの巨大たこ焼きを八つも平らげたというエピソードを明かしていました」（民放編成幹部）

なぜ松嶋はそこまでするのか。テレ朝社員は「絶対に負けられない戦いが、そこにはあるから」と打ち明けた。

「米倉涼子（50）の薬物疑惑騒動で、『ドクターX』をはじめとする彼女の主演シリーズの再放送と番組販売の中止--いわゆるお蔵入りを局の幹部は覚悟しました。最悪の事態は脱しましたが、可及的速やかに新しい人気シリーズを作らねばならないという危機感は強まった。『特捜９』も『科捜研の女』もすでに終了。『おコメの女』にかかる期待は大きいのです」

ウォッチャーの評判も上々だ。

「キャスト陣の年代もキャラクターもバランスが取れている。『科捜研の女』のように、レギュラーメンバーの一部を入れ替えて新鮮味を出す姿がイメージできます。かなり戦略的に作ったのでしょう。今から続編が楽しみですね」（川田氏）

『FRIDAY』2026年3月6日号より