こういうの欲しかったぁぁぁ（歓喜）【セリア】バッグにつけられて便利♡「小物ホルダー」

バッグの中でつい迷子になりがちなイヤホンやリップ、ペンなどの小物類。そんな小物類を、すっきり & センス良く持ち運べる【セリア】の「小物ホルダー」に注目。洗練されたデザインと使い勝手の良さを兼ね備えながら、すべて\110（税込）という手に取りやすいプライスも魅力。今回は、数多くのプチプラアイテムをInstagramで発信している、@100kin_magさんのおすすめ「小物ホルダー」をピックアップしてご紹介します。

収納したまま充電ラクラク！ 上質感のあるイヤホンホルダー

イヤホンケースごと収納可能な「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」。充電ケーブル用の穴があいているので、ホルダーに入れたまま充電できるアイディアグッズです。素材は合成皮革でビジネスバッグに付けても違和感なく、@100kin_magさんも「高見え商品」とコメントしています。

約75cmまで伸ばせる！ 小物の紛失防止にお役立ち

見た目はコンパクトなキーホルダーのようでありながら、必要な時に金具を引っ張ることで、伸ばして使える「リール付きクリップ」。カギや定期券、社員証といった、カバンから取り出して使う機会の多い大切な小物類の紛失防止に役立つはず。クリップタイプなのでバッグの内側やポケットなど、さまざまな箇所に付けやすいところも嬉しいポイント。シンプルなデザインなので、ファッションスタイルを問わず使えそう。

センス抜群！ 自慢したくなるペン専用ホルダー

使う機会が減ったからこそ、必要な時にパッとスマートに取り出したい筆記具。何の変哲もないボールペンも、おしゃれに収納できそうな「合皮ペンホルダー」もセリアで購入したそう。ゴールドカラーのパーツやベージュの合皮がおしゃれで、筆者も一目惚れしました。バッグはもちろん、社員証を入れるカードホルダーなどに取り付けるのもおすすめ。

何に使うか考えるだけで楽しくなるミニケース

リップや目薬、充電ケーブル等、細々とした小物類の収納に重宝すること間違いなしと言えそうな、 「ミニ収納ケース目玉焼き」。見ているだけで心が和み、思わず笑顔がこぼれそうな可愛いデザインです。@100kin_magさんによると「他にパンケーキと食パンもあります」とのこと。「子どもウケもいい」ともコメントしており、子育て中の人も要注目かも。

人気が高まり品薄になる可能性もありうる、セリアの小物ホルダー。店舗で出合えたら、迷わずゲットしたほうが良いかもしれません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N