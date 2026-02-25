家族の一員になって数日、飼い主さんから爪とぎをプレゼントしてもらった子猫。初めての爪とぎに挑戦するあまりにも微笑ましい姿が反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で9万回再生を突破し、「もぐたん最高に可愛い～♡」「なんでこんな可愛いの…」「これは、反則ですね笑」といったコメントが寄せられています。

【動画：子猫がはじめての『爪とぎ』に挑戦した結果→困り顔で……思わずニヤける"可愛い反応"】

もぐちゃんへのプレゼント

YouTubeチャンネル『もぐらいふ』に投稿されたのは、猫生で初爪とぎを体験した困り顔がキュートな茶トラ子猫「もぐ」ちゃんの姿です。ボール遊びや探検を楽しむもぐちゃんは、この日も元気いっぱい。だんだんとお家にも慣れてきた様子だといいます。

そんなやんちゃっぷりが増してきているもぐちゃんに、飼い主さんから爪とぎが贈られることに。ベッドにすることもできる大きな丸型のものだそうで、早速もぐちゃんに見てもらいます。

上手にできるかな？

飼い主さんたちがドキドキで見守る中、もぐちゃんは横を通り過ぎてまさかのスルー。気を取り直してもう一度見てもらうと、すぐに爪とぎの上に乗ってくれたそう。まずはクンクンと匂いチェック開始です。

本能でわかるようで爪を引っ掛けながら、ガジガジとかじる赤ちゃんらしい仕草も見せるもぐちゃん。そして、飼い主さんがお手本として動かす指にじゃれたかと思うと…。身を低くして力を入れ、しっかりと爪をとぐことができたのだとか！困り顔で一生懸命にとぐもぐちゃんの姿、たまらなく可愛らしいです。

もぐちゃんにキュン！

爪とぎの楽しさを覚えた様子のもぐちゃんは、夢中になって何度もバリバリ。そして、カメラ目線を決めるとゴロンとひっくり返って見せたそうで、あまりの可愛さに飼い主さんも悶絶してしまったそう。爪をといで寝転がってと、すっかり気に入ってくれたようです。

いつかここでへそ天をする姿を見たいそうですが、この分だと見られる日も近いかもしれません。これから様々な初めてを積み重ねていくもぐちゃんの成長、とっても楽しみですね。

投稿には「めちゃくちゃ可愛い♡」「爪とぎ気に入ってくれて良かったですね」「もぐ社長の可愛さにニヤニヤヘラヘラが止まらないニャー」「反応がカワイイし、動作にキュンときますね～」「もぐさんお上手です！」「成猫になったらすっぽり入って眠るのでしょうね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『もぐらいふ』では、もぐちゃんと弟分の折れ耳スコティッシュフォールド「まめ」ちゃんの日常の様子が投稿されています。茶トラコンビの可愛い姿をたっぷりと観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「もぐらいふ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。