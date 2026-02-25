【トランプ2.0 現地リポート】

どちらも大規模な「児童性愛」事件なのに…トランプを追い詰めるエプスタイン疑惑と、風化するジャニーズ疑惑

ジェフリー・エプスタインとの関係をめぐり、すでに称号を失っていた英国王の弟アンドリュー元王子が、英国警察に逮捕され波紋が広がった。事件の全容解明につながるのか？ 期待と疑問が交錯する。

富裕な実業家エプスタインは、未成年者への性的暴行や人身取引の疑いで逮捕され、2019年に勾留中に死亡した。その捜査資料、通称「エプスタイン・ファイル」は累計350万ページ。今年1月の公開以降、解析が進むにつれ、経済界からエンタメ業界まで著名人の名前が多数浮かび上がり、人脈の広さに驚きが広がっている。

名前が記載されていること自体は、必ずしも不正や性犯罪への関与を意味するものではない。中には単なる交友関係として言及されているケースもある。

それでもヨーロッパでは動きが出始めた。イギリスではマンデルソン上院議員とマクスウィーニー首席補佐官が辞任。マンデルソン氏は23日付で逮捕された。スロバキアではライチャク国家安全保障顧問が辞任し、フランスではラング元文化相の関連機関が捜索を受けた。ノルウェーではヤーグラン元首相が立件され、説明責任は政治の場から司法へと移りつつある。

対照的なのがアメリカだ。政治家個人を直接追及する動きは広がっていない。ニューヨーク・タイムズによれば、トランプ大統領とメラニア夫人の名前は3万8000回登場しているという。本人は関係を否定しているが、黒塗り部分をめぐる疑念は消えない。

■経済界では辞任ドミノ

だが経済界は違う。ゴールドマン・サックスではルムラー最高法務責任者が辞任し、ハイアット・ホテルズのプリツカー執行会長も退いた。主要メディアは、同様のケースが今後も続く可能性を指摘する。

だが、それでも市民が求める事件の核心には程遠い。犠牲者が1000人以上とされる犯罪規模にもかかわらず、実刑判決を受けているのは、共犯のギレーヌ・マクスウェルただ一人にとどまる。

今回のアンドリュー元王子の容疑も、「公職における不正」であり、性犯罪そのものを問う罪ではない。

そもそも彼が称号を失った背景には、性的被害の申立人バージニア・ジュフリーによる民事訴訟と、その後の和解がある。ジュフリーはのちに自死しているが、その死をめぐる疑問の声も残る。また英国警察は、国内の空港がエプスタインの人身取引に利用された可能性も捜査していると報道されている。果たして真相に光を当てることになるのだろうか。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）