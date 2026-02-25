昨年、岩井明愛がA・インに惜敗した米女子ツアーの「ホンダLPGAタイランド」。ホステスプロとして大会を盛り上げましたが、今年は妹の千怜が最終ホールまで目が離せない優勝争いを見せてくれました。

それにしても、千怜にとってここまでの「アウェー感」は初めてだったでしょう。

3日目に最終組で戦ったのは世界ランキング1位のジーノ・ティティクル。ギャラリーのほとんどはこの組に集まり、前日23歳の誕生日を迎えた地元のスター選手の大応援団となりました。彼らは千怜がバーディーを奪えば拍手はしてくれるものの、ジーノのそれは桁違い。おそらく1000人超の大歓声が会場全体にこだましました。その熱気から、年に1度だけ開催される地元の米女子ツアーでジーノの優勝を願うファンの気持ちが伝わってきますが、彼女のプレーが終わるとゾロゾロ移動するギャラリーの動きは同組選手には気になるものです。そんな状況の中でも千怜はいつもと変わらぬ表情で淡々とプレーしていたのが印象的でした。

最終日は最終組を回るジーノの1組前で3打差を追ってスタート。会場内にあるリーディングボードを「確認していた」という千怜には、後ろの組からあがる歓喜の声も、正直気持ちのいいものではなかったはずです。いわゆる「完全アウェー」の中でスコアを崩すと、どうしてもギャラリーの動きや歓声のせいにしたくなるものです。

それでも千怜は最終日もボギーフリーの66で回り、優勝したジーノに1打差まで詰め寄ったのは、仕上がりの良さだけでなく、「鼻歌を歌いながら、自分の世界観をつくっていた」というメンタルコントロールの結果でしょう。ルーキーだった昨年の経験が大きかったと言えます。

例年バーディー合戦になる今大会の会場（サイアムCCオールドC・パー72）ですが、グリーンはやや砲台で起伏が激しく、パッティングのライン読みは難しい。グリーンを外すと簡単にパーセーブできません。それでもいつも以上にアグレッシブなゴルフをしなければ優勝争いに絡めません。

千怜以外の日本勢も、ピン位置が難しい最終日に、竹田麗央66、古江彩佳67、畑岡奈紗68で回り、次戦につながるプレーをしました。

同週に行われた男子米ツアーの「ジェネシス招待」の会場はホールが狭く、グリーンが小さいリビエラCC。難度は違えど、リスク覚悟の攻撃的なプレーをしなければ頂点に立てません。

リビエラCCは2028年ロサンゼルス五輪の舞台に決まっており、今年は6月に全米女子オープンが行われます。ナショナルオープンですから、ラフを伸ばし、グリーンも硬くするでしょう。

年々レベルが上がる今の女子プロたちがどんなプレーをするか楽しみです。