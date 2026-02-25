『ラムネモンキー』第7話 “紀介”津田健次郎、1988年のクリスマスの記憶がよみがえる
反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第7話が25日の今夜放送される。
【写真】白馬はSNSでマチルダの画像を発見
本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。
■第7話あらすじ
雄太（反町）たちが「ランボー」と呼んでいた男・二瓶清吉は、1988年のクリスマスに暴行を受けていた。鶴見巡査（濱尾ノリタカ）が調べたところ、ランボーに危害を加えたのは竿竹屋の鳥飼久雄という男だと判明する。
鳥飼は地元の暴力団『白狼会』の構成員だった。雄太、肇（大森）、紀介（津田）は、当時の鳥飼を知る阿部から話を聞く。阿部によると、鳥飼は竿竹屋の裏で金さえもらえば殺しも行うような危ない仕事を請け負っていたという。「女はうぶな顔をして恐ろしいことを平気でする」という阿部の話に三人は思わず黙り込む。
白馬（福本莉子）から事件のあった1988年のクリスマスに何をしていたのか問われた三人は、部室で映画の編集をしていたことを思い出す。1月6日の上映会を控えて編集作業に熱が入る中、「トレンディさん」と呼んでいた男・望月学がクリスマスの前日に部室に差し入れを持って来ていた。
そして紀介にある記憶が蘇る。クリスマスの日、マチルダの前に三人の男が現れて愛の告白をする。彼女はそれを相手にせず、立ち去っていった。「マチルダにフラれた誰かが逆恨みしたんだ」と推測する紀介。
そんな中、白馬はSNSである画像を目にする。1980年頃の大学生たちの中にマチルダの姿があった。白馬が画像を投稿した高校生に連絡すると、マチルダと共に写っていた祖父と祖母を紹介してくれるという。四人は早速話を聞きに行くのだった。
ドラマ『ラムネモンキー』はフジテレビ系にて毎週水曜22時放送。
