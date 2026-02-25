◆オープン戦 カブス―パドレス（２４日、米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）

カブスの今永昇太投手が、本拠のパドレス戦でオープン戦初先発し、２回を投げて３安打無失点だった。

初回に先頭打者に三塁内野安打を許し、１死から中前打で一、二塁とされた。宋成文との打席では重盗を許したが、空振り三振で２死とし、続くソラクを落ち着いて二ゴロに打ち取った。

１点の援護をもらった後の２回は、２死からレイエスに中前安打を打たれたが、デュランを右直に打ち取り、２イニング連続無失点で出番を終えた。３３球を投げて２３球がストライク。最高球速は９４・１マイル（約１５１・４キロ）だった。

「一番良かった点は、もちろんバッターが仕上がってない時期っていうのはありますけれども、まっすぐをカチンと引っ張られなかった。フィジカルもいい、肩もスムーズに動いている、で、９４マイル出ている。その点がマッチしてるのはすごくよかった」と話した今永。昨季の最高球速は９３・８マイル（約１５１キロ）だったため、オープン戦初実戦の時点で更新。１年契約で巻き返しを図るシーズンで好スタートを切った。