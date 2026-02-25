国民民主党所属の東京都議会議員・山口花氏が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。SNS上で話題になっている自身のノートパソコンの件について謝罪した。

山口氏は18日、都議会定例会が開会したことを報告。投稿には、議場の自席に座り、ノートパソコンを前に自身の近影も添え、「予算特別委員会に入る仲間とも協力しながら、しっかりと議論を進めます」との意気込みを語っていた。

すると、SNS上では、山口氏のノートパソコンに注目が集まった。画像には、アニメ「ちびまる子ちゃん」や「コジコジ」「クレヨンしんちゃん」などのステッカーが天板に隙間のないほどに“デコ”ってあるのが確認できる。

この投稿に、X上では「PCかわいい！こういう議員さんに好感を持てる」「私物だし、とやかく言われる筋合いはないと思う」「個人の自由なのでは。何よりも職務を全うしてくれれば問題ない」といった好意的な意見も上がっている。

その一方で、「偏見かも知れないけど、議員の品格に欠けるというか……。画像見たら想像以上にびっしりで、真剣さは伝わってこない」「学生でもあるまいし、議場には非常識」「わざわざ画像をあげるから問題視されるんだよ！自分だけの趣味にはできないのかね」といった厳しい指摘が散見された。

そんな中、山口氏は20日に「こういった投稿をわざわざする必要があったのか」「回避できたはずのリスクについて想像力に欠けている」といった指摘に対して「ご指摘はごもっともであり、配慮に欠けた投稿でした。真摯に受け止め反省をしています」とし、「申し訳ございませんでした」と謝罪した。

また、「（私物のPCを）議場に持ち込むのは不適切」「品位に欠ける」といった批判については、「ルール上問題はないものの、受け止め方には個人差があるものと感じています」と、寄せられた意見に対して自身の見解を説明した。

続けて、「一方で、『そんなこと（個性やこだわり）でわざわざ敵をつくる必要もない』というご意見については、新人議員であり、山口花という人間を判断する材料を十分に提供できていない状況において公人として不適切でした」と反省し、当面はSNSでの発信を控え、「議員としての責務に専念いたします」としている。

すると、立憲民主党の東友美都議会議員が同日にXで、「私は山口さんと同じ委員会なのでずっとこのパソコンを見てきたけど、初見のときに『あの人（まだ名前がわからなかった）のパソコンがかわいい！しかもコジコジだ！』と思ったくらいでそれ以外に何かを思ったことは今まで特に無いけどそんなに批判されることかな…」と、批判的な意見に疑問を呈した。

さらに、「山口さんは仕事ちゃんとしてるし、情報発信もこまめにしているし、私よりずっとしっかり人だと思う。持ち物よりもそういうことの方が大事じゃないのかな」と擁護したのだ。

しかし、東氏の意見には「仕事しているからいいではないような」「わざわざ発信する事ないと思うけど？」「燃料追加でしかないんですけど」といった批判が相次いだ。

山口氏は国民民主党の玉木雄一郎代表の元秘書で、党職員を経た昨年6月の東京都議会選挙で練馬区から党公認で立候補し、初当選を果たした。

議員とはいえ、一人の人間である。だが、日常生活における常識的な礼儀作法として「TPO」という言葉がある。型破りも個性だが、それよりも議員として国民のために職務を全うしてほしい限りである。