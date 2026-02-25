お笑いコンビEXITが、アニメ映画「それいけ！ アンパンマン パンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）でゲスト声優を務めることが24日、分かった。2人は、フジテレビの冠番組「EXITV」（火曜深夜1時15分）の25年1月14日放送回で、番組内で放送のアニメ「ぽちゃーズ」第9話に本人役で出演したが、アニメ映画の声優は初挑戦。りんたろー。（39）が雨や雷を操る雲の怪物アマグモラ、兼近大樹（34）はキューティーバードロボを演じる。

りんたろー。が「久しぶりにこのお話をいただいた時に声が出ましたね。うれしすぎて」と喜べば、兼近も「コンビで『おい、まじかこれ』って、コンビでなることは最近なかったので」とうなずいた。りんたろー。が「コンビでっていうのがうれしいよね。やっぱりお互い子どもが大好きなので」と言えば、兼近は「久々にコンビでこんなに喜んだよね。M−1決勝、行ったくらいのテンションで」と声を大にした。りんたろー。が「（決勝）行ったことないんですけど」とツッコむと、兼近も「1度も行っていないんですけど」と笑った

りんたろー。は、22年6月に結婚した本郷杏奈（34）との間に同年11月に誕生した長男がおり、1月24日には本郷の第2子妊娠を発表しているが、長男の育児の中で、アンパンマンに救われたと明かした。

りんたろー。 ちょっと前に、いわゆる“ママ期”みたいな時期があって、ママが大好きで、パパは『いや！』みたいな時があったんですよ。それが僕的には、ちょっとしんどい時期だったんですけど（08年の）映画『それいけ！ アンパンマン ヒヤ・ヒヤ・ヒヤリコとばぶ・ばぶ・ばいきんまん』に、ばいきんまんが赤ちゃんになっちゃうシーンがあって。2人でソファに座って見ている時に『今、いけるんじゃないかな』と思って、すっと前に出て手を差し伸べたら、背中に乗ってきてくれて！ それをきっかけに、ママ期が雪解けしていったことがあって。本当にあれは助けられたな。

兼近は「りんたろー。さん、自分の子どもがまだパパって認識していない時にばいきんまんを指さして『パパ』って言ったっていうのがあります。ばいきんまんを指さして毎回『パパ』って呼ぶって言うね。口元がちょっと似てるんだよね」とツッコんだ。りんたろー。は「それは今もなんですけどね。それはうれしいですけどね」と認めた。

りんたろー。が演じるアマグモラは、戸田恵子（68）演じるアンパンマンや同じくゲスト声優の土屋太鳳（31）演じるレッサーパンダの旅人パンタンが苦戦を強いられる強敵だ。兼近が演じるキューティーバードロボは、ばいきんまん（声・中尾隆聖）がアンパンマンを倒すために発明したメカだったが、コキンちゃん（声・平野綾）のいたずらでユニークなメカに大変身！？ した最高にキュートで謎が多いキャラだ。

りんたろー。は「本当に日頃から助けられていて、楽しませていただいているアンパンマンに、こういう形で携われて本当に幸せなので、アンパンマンが揚げパンマンになっちゃうくらい上げていけたらなって思います！」と意気込んだ。長男の映画館デビューは「まだしてないんですよ」と実現していないといい「もう年齢も2歳半とかになっている頃なので、映画館も行けるんじゃないかなと」と口にした。

兼近は「じゃあ、この作品だね」と、りんたろー。に促しつつ、アンパンマンを絶賛。「本当に首相ですね。俺、日本を支えていると思うんですよ。教育的な面からも、メンタル的な面からも。もう全てにおいてアンパンマンに支えられて今の日本人っているので。だから首相と言ってもおかしくないくらいの。日本に必要なリーダーですね」と熱っぽく評した。

◆「それいけ！ アンパンマン パンタンと約束の星」 遠い昔に、ある冒険家と交わした大切な約束を守るため、旅をしていたレッサーパンダのパンタン（土屋太鳳）は、ばいきんまん（中尾隆聖）の赤ちゃんスプレーを浴びて子どもの姿になってしまう。アンパンマン（戸田恵子）たちに助けられ、旅をする理由と大切な約束を破ってしまったという後悔の気持ちをみんなに話すと「約束は守ろうとする気持ちが大切なんじゃないかな」とジャムおじさん（山寺宏一）に勇気づけられ「今度こそ約束を守る」と気持ちを新たに、クリームパンダ（長沢美樹）と一緒に虹の星を目指すことに。クリームパンダは「絶対にあきらめない！」とパンタンと約束をして冒険の旅についていくが、たくさんのピンチにくじけそうに。そこへ、こっそり飛行機に乗り込んでいたばいきんまんたちも宝物を目当てにやってきて…。何があっても絶対にあきらめない！ と頑張るパンタンたちが、虹の星がもう一度輝いた時、約束の場所で見たものは…。