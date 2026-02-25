メッツ主砲が大谷翔平に“宣戦布告” MVP奪取に覚悟の名指し「勝つ方法を見つけるつもりだ」
ソトは強烈に大谷を意識しているようだ(C)Getty Images
メッツの主砲フアン・ソトが新シーズンを前に、ナ・リーグMVP獲得に燃えている。移籍2シーズン目で掲げる目標実現に向け、昨季のMVPであるドジャースの大谷翔平に対する想いも語っている。
ソトは昨年、43本塁打、38盗塁、リーグトップとなる四球数127、同3位のOPS.921などを記録し、MVP投票では3位に入っている。一方の大谷は満票により、自身4度目の受賞となった。
メジャー公式サイト『MLB.com』のアンソニー・ディコモ記者の取材の中で、ソトは日本人スターとのMVP争いを演じる覚悟を打ち明けており、「とにかく彼に勝たないといけない。簡単じゃないのは間違いない。でも、何とかして勝つ方法を見つけなきゃいけない」などと語っている。
さらに、「自分も毎年そこにいるつもりだ」ともコメントしており、今後、高いレベルの数字を残し続け、MVPを狙える位置にいることを断言。また、ライバルへの対抗心も隠そうとせず、「彼（大谷）は本当にすごい。本当にすごいよ」「今のままやり続けていないと危ないよ。俺が追い上げていくからね」と意気込んでいる。
ソトが明確にした、自身初となるMVPへの意欲が伝えられると、現地各メディアも反応。スポーツサイト『heavy』は、「メッツの総額7億6500万ドル男がショウヘイ・オオタニに明確な挑戦状」と銘打ったトピックを配信している。
その中では、ソトの発言を振り返りながら“偉業”達成への期待も寄せており、「27歳となったソトは、肉体的にも精神的にも全盛期へと踏み出している」などと指摘。さらに、「クイーンズに居場所を見つけ、メッツのリーダーの一角に定着。あの巨額契約締結以来、雑音も収まりつつある」と説きながら、「ナ・リーグMVP争いは、もはやオオタニひとりの舞台ではない」との見通しを綴っている。
他にも、メッツ地元放送局『SNY』でも、「ソトがオオタニを強く意識している」と評するとともに、「何としても彼に勝たなければならない。簡単ではないが、勝つための方法を見つけるつもりだ」とのコメントを紹介した上で、「オオタニを倒す――。その言葉の裏には、確かな自信と覚悟がにじんでいる」などと説いている。
ナ・リーグMVP受賞へ並々ならぬ思いを抱くソト。大谷をはじめとするライバルとのし烈な争いは、間違いなく多くのファンの関心を引きつけることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]