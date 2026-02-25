メッツ主砲が大谷翔平に“宣戦布告”　MVP奪取に覚悟の名指し「勝つ方法を見つけるつもりだ」

ソトは強烈に大谷を意識しているようだ(C)Getty Images

メッツの主砲フアン・ソトが新シーズンを前に、ナ・リーグMVP獲得に燃えている。移籍2シーズン目で掲げる目標実現に向け、昨季のMVPであるドジャースの大谷翔平に対する想いも語っている。

ソトは昨年、43本塁打、38盗塁、リーグトップとなる四球数127、同3位のOPS.921などを記録し、MVP投票では3位に入っている。一方の大谷は満票により、自身4度目の受賞となった。

メジャー公式サイト『MLB.com』のアンソニー・ディコモ記者の取材の中で、ソトは日本人スターとのMVP争いを演じる覚悟を打ち明けており、「とにかく彼に勝たないといけない。簡単じゃないのは間違いない。でも、何とかして勝つ方法を見つけなきゃいけない」などと語っている。

さらに、「自分も毎年そこにいるつもりだ」ともコメントしており、今後、高いレベルの数字を残し続け、MVPを狙える位置にいることを断言。また、ライバルへの対抗心も隠そうとせず、「彼（大谷）は本当にすごい。本当にすごいよ」「今のままやり続けていないと危ないよ。俺が追い上げていくからね」と意気込んでいる。