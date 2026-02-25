助けたいと思うのに、なぜか重く受け取られる――親切が押しつけに変わった経験はありませんか。心配や助言が増えるほど、相手の自由や自信を削ってしまうことがあります。いま必要なのは手助けか、それとも見守ることでしょうか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

お互いを尊重する距離を保つ

愛情や世話焼きも、度を越せば人を傷つけてしまう。

だから、些か無関心で冷たいと思われようが、

「適度な距離」を保つことが賢明なのだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

親切は本来やさしい行為なのに、踏み込みすぎると相手の自由を奪ってしまう。

心配の言葉が増えるほど、相手は責められているように感じることもある。

助けるつもりが、相手の自信を削ってしまうこともある。

だから「してあげたい」と思ったときほど、一呼吸おく。

今は助けが必要なのか、見守りが必要なのかを確かめる。

手を出す前に「何かできることある？」と聞くだけでも違う。

アドバイスは、求められたときに短く出す。

求められていない助言は、正しくても刺さりやすい。

相手の選択を尊重し、決定は相手に返す。

その方が関係は軽く、長く続く。

適度な距離は、冷たさではない。

互いの領域を守るための配慮だ。

丁重さと礼儀を保ちながら、少し引いた位置に立つ。

近づくときは目的をはっきりさせ、離れるときは静かに区切る。

そうすると、愛情は押しつけにならず、支えとして残る。

「無関心に見える」くらいが、ちょうどいい場面もある。

相手の力を信じて任せることも、立派な思いやりだからだ。