パパのことが気にかかる

わたしはパパのことが大好きだった

よく笑わせてくれたし、わた氏がアーティストをめざすことも応援してくれた

でも、パパのすべてがわかっていたわけじゃない。たとえば……どうしてあんなにお酒を飲むの？

飲み続けたり、二日酔いで不機嫌になったりするパパは、好きじゃなかった

そのうち、わたしはたくさん疑問を持つようになった

パパは、飲酒の習慣にまつわる感情をうまく説明できなかった。わたしも、パパがお酒を飲むのを見るときの自分の気持ちを言葉にできなかった

パパがわたしの質問をさえぎったとき、わたしの気持ちはパパから引き離されて、どこかに押し込められてしまった

