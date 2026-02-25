ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２５日に放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが後輩女子アナに“嫉妬”する場面があった。

番組冒頭で恒例の「脳シャキクイズ」では青の長方形が並んだ図形が２つ映し出され「この果物は？」と問われた。

安住アナが「何々〜？目を細めたら見えるのかな」と言った途端、宇賀神メグアナ、佐々木舞音アナ、南後杏子アナは「分かりました！」。しかし安住アナ、杉山真也アナの男性陣はなかなか答えを導き出せず。

安住アナは「旬なもの？」「普通に手に入るもの？」と尋ねると南後アナは「普通にお店に並んでいます」ときっぱり。これに安住アナは「きょうはめずらしく強気に言ってきたね〜！」と話しかけ、南後アナは照れ笑い。

その後、目を細めながら図形を眺めた後、やっと答えが分かった安住アナ。「分かった。もうそれにしか見えない」と笑顔に。最後に取り残された杉山アナに「ちょっと引いて見た方がいいかも」とアドバイスしたが、後方に下がった杉山アナは「今度はモニターが見えなくなりました…」と言いスタジオは笑いに包まれた。

ちなみに答えは「カキ」だった。