TWICE・ジヒョ、爆発的な“ボリューム感”で魅了…胸元あらわなチューブトップ姿に視線クギ付け

TWICEのジヒョが、圧巻のプロポーションで魅了した。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、隠し切れないボリューム感

公開された写真には、現在開催中のTWICEワールドツアー「READY TO BE」のステージ衣装を着たジヒョの姿が収められている。

ジヒョは、華やかなクリスタル装飾が目立つホワイトのブラトップ姿で、圧倒的なボリューム感と引き締まった腹筋を惜しげもなく披露。また、別の写真ではスポーティーなチューブトップにローライズデニムを合わせたHIPなスタイリングで、唯一無二のオーラを放っている。

ウエストや胸元を大胆に露出した衣装が、ジヒョのエネルギッシュな魅力を最大限に引き出し、ファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「なんてことだ」「美しすぎる」「憧れのスタイル」「仕上がりすぎ…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で追加公演を行う予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。