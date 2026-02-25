事実。感染のがんがある…「知れば、半分治ったようなもの」。だって、感染を検査・細菌を除菌すれば、がんにならないはず。…とは「簡単にいかない、確かな理由」

先端医療装置に支えられた外科手術、大幅に進歩した化学療法など、華々しい最新の治療法が開発されている「がん」の治療。しかし、残念なことに現在も、多くの先進国で死因トップに君臨し続けるのはがんです。

がんは遺伝などの先天的な要因より、 日々の「習慣」に大きく左右されることが明らかになってきており、がん対策の決め手は「予防」であると言われています。しかし、必要だとわかっていても習慣のコントロールはなかなか難しいものです。

患者が後悔するのをもう見たくない――この切実な思いから、新しい概念「がん活」を勧めるのが、内科医師で、大阪公立大学教授の川口知哉さん。

川口さんがこの度出版した著書『「がん活」のすすめ 科学と名言でつくる「がんを寄せつけない習慣」』では、退屈で面白くないがん予防の習慣を、賢者たちの「名言」を支えにして前向きに、軽やかに行う、というユニークなもの。では、「名言でがん予防」とは、いったいどういう方法なのでしょうか。

今回は「知る」をテーマに、がんの予防について考えてみます。研究の成果により、がんの中には感染が関与しているものが少ないことがわかっています。自分の体の、感染の状態を“知る”ことの重要性を解説します。

感染対策は、きわめて有効ながんの予防手段

これまでの記事でも触れてきたが、細菌やウイルスによる感染が、発がんの原因となることは少なくない。日本人にかぎっても、がんの原因の約2割が感染に起因すると推計されている。その内訳を見れば、大部分を占めるのが次の組み合わせである。

ヒトパピローマウイルス（HPV）による子宮頸がん（または肛門がん・中咽頭がんなど）

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス（HBV/HCV）による肝細胞がん（HCC）

ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）による胃がん

そのほかには、 エプスタイン-バーウイルス（EBV）によるホジキンリンパ腫や鼻咽頭がん、ヒトT細胞白血病ウイルスI型（HTLV-1）による成人T細胞白血病リンパ腫などが続く。

感染が発がんにつながる道筋は一つではなく、HPVのようにウイルスがつくる発がん性タンパク質の直接作用もあれば、ピロリ菌による長期の炎症と粘膜の壊死・再生が、突然変異の温床となるような間接作用もある。いずれにしても、「がん活」において感染への対策をとることは、じつはきわめて有効な手段なのだ。

現代の難病「がん」に対して、私たちが確実にできること

知ることは治すことの半ばである。

ヒポクラテス

（紀元前460−紀元前370頃 古代ギリシャの医師。「医学の父」）

がんの予防において、最も基本的なことでありながら、軽視されがちなことがある。それは 「自分の体の状態を知ること」である。

ピロリ菌やB型・C型肝炎ウイルスは、感染していても自覚症状がほとんどない。だからこそ検査によってその有無を確かめ、自分の状態を「知る」ことが「治すことの半ば」になる。感染が見つかれば、除菌や抗ウイルス薬によって、がんの発症リスクを大幅に下げることができるからだ。

だが、知らないまま放置してしまえば、がんは静かに進行していく。2500年も前のヒポクラテスの時代には当然、顕微鏡も血液検査も存在しなかった。それでも彼は、観 察し、記録し、理解して、病気を知ろうとした。「知る」ことこそが、医の出発点だと直感していたからだ。

翻って現代の私たちは、科学技術の進歩によって病原体の存在も、がんの芽も、遺伝子レベルで「見える」ようになった。しかし、どんなに技術が進んでも、使わなければ2500年前の人々となんら変わりがない。ヒポクラテスの言葉を現代風に言い換えるなら、「検査を受けることは、予防の半ばである」と言ってよいだろう。

がんを未然に防ぐために必要なのは、むやみにがんを恐れることではなく、正確な知識である。自分の体を知り、感染の有無を知り、必要な対応が何かを知ること。それこそが、がんという現代の難病に対して、私たちが確実にできることなのだ。

さて、拙著『「がん活」のすすめ』 では、先ほどあげたヒトパピローマウイルス（HPV）による子宮頸がん（または肛門がん・中咽頭がんなど）、B型・Ｃ型肝炎ウイルス（HBV/HCV）による肝細胞がん（HCC）、ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）による胃がん、それぞれについて掘り下げて解説したが、ここでは胃がんについて述べておきたい。

なぜ“菌でがん”になるのか…ピロリ菌が胃がんを誘発するしくみ

胃がんについては、ピロリ菌の影響がきわめて大きいことが知られている。

この細菌は胃の粘膜に棲みつき、長い年月をかけて慢性的な炎症を引き起こす。感染者のすべてが胃がんになるわけではないが、炎症が続くことで胃の粘膜が萎縮し、やがて、「腸上皮化生（ちょうじょうひかせい） 」と呼ばれる「細胞の置き換え」が生じることがある。これは胃の細胞が、腸の細胞のように変化してしまう現象であり、発がんの前段階の一つと考えられている。

ピロリ菌は、胃の強い酸の中でも生き延びるという特殊な能力を持っている。そのしくみの代表的なものが、ウレアーゼという酵素の利用である。ウレアーゼは胃の中の尿素を分解してアンモニアをつくり出すことで、酸性の環境を中和する。ピロリ菌はこうして自分が生きやすい状態をつくりだしているのだ。

さらにピロリ菌は、べん毛（細いしっぽのような構造）を使って胃粘膜の深部に潜り込み、酸や免疫から身を守るとされている。

感染が続くと、胃の防御機構がしだいに破壊されていく。細胞内ではNF-κBという炎症を促す遺伝子スイッチが活性化されやすくなる。細胞自身が老廃物を処理するしくみであるオートファジー*の調節も乱れ、不要なタンパク質が蓄積しやすくなることが報告されている。このような変化が積み重なることで、正常な細胞のDNAに損傷が起こりやすくなり、最終的にがん細胞が生まれるリスクが高まると考えられるのだ。

＊オートファジー：細胞が、自らのタンパク質を分解するしくみ。細胞内の異常タンパク質の蓄積を防ぐ、過剰なタンパク質や栄養環境が悪化した際のタンパク質のリサイクル、細胞質内に侵入した病原微生物の排除など、生体の細胞レベルでの恒常性維持に関与するシステム。

強酸の胃内から発見されたピロリ菌

ピロリ菌の発見は、近代医学の歴史において転換点であった1980年代の初頭、オース トラリアの病理医ロビン・ウォレンと、若き内科医バリー・マーシャルは、胃粘膜に小さならせん菌が存在することに注目した。

当時はまだ、「胃は強酸のため無菌である」と信じられていた。彼らは胃炎や胃潰瘍患者の組織からこの菌を分離培養することに成功し、しかもマーシャルは自ら菌を飲み、急性胃炎を発症してみせるという大胆な実験を敢行した。

この挑戦的な研究は、長く懐疑的に受けとめられたが、やがて世界で追試が積み重ねられ、 ピロリ菌が胃潰瘍や胃がんの主要因であることは医学的に事実として確立された。二人はその功績により2005年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。

「除菌でがんの予防」が認知された画期的な研究

この発見は、「生活習慣病」と考えられていた病態に細菌感染が深く関わっていることを示すものであり、これによって胃がんの予防や治療戦略には大きな変革がもたらされた。日常でできる対策は明快で、感染の有無を検査し、陽性なら除菌することである。

日本では、世界に先駆けて「除菌による胃がん予防効果」が科学的に検証されてきた。北海道大学を中心とする「Japan Gast Study Group」が行った無作為化比較試験は、『Lancet』に報告された。胃がんを内視鏡で切除したあとにピロリ菌を除菌した群と除菌しなかった群を平均3年追跡し、除菌した群では新規の胃がん発生が約3分の1に減少したことを示したもの で、「除菌によって二次発がんが予防できる」ことを世界で初めて明確に示したという意味で画期的な研究であった。

除菌でリスクは低減…でも、一本柱では不十分

その後、日本の4つのコホート研究*を統合した解析でも、6年以上追跡したグループで、除菌した人は、胃がんの発生リスクが44％減少していた。また、東アジア5ヵ国を含む国際的メタ解析では、除菌によって胃がんの新規発生リスクが約45％低下することが示され、国や民族を超えて除菌の効果が一貫して確認されている。

2013年に日本政府は保険適用を拡大し、胃炎の診断があればピロリ菌の除菌を認めるよう制度を改めた。もっとも、除菌の効果は「完全」ではない。とくに除菌の時点ですでに高度の萎縮性胃炎や腸上皮化生が進行している場合は、残余リスクが一定程度残るため、除菌後も内視鏡による定期的な監視が欠かせない。

加えて、塩分過多や喫煙は炎症を増幅させるため、生活習慣の改善が、胃がん予防のもう一つの柱となる。ピロリ菌の除菌と、生活習慣の見直しとを組み合わせてこそ、胃がんを大幅に減らすことができるのだ。

＊コホート研究：健康な人の集団（コホート）を長期間にわたって追跡、観察する研究方法。詳しくは、既出の記事〈わかっているけど、正直地味…がん予防は「節度ある食事と適度な運動、しっかり睡眠」じつは、このちっとも「見栄えがしない」ことにある、がん活の真実〉参照

＊

続いては、睡眠とがんの予防についての解説をお送りします。

