女優の石田ゆり子さん（56）が24日までにインスタグラムを更新。ペットボトルを使った"地味トレ"を紹介している。



【動画】ペットボトル1本で気軽にできる地味トレを披露する石田ゆり子さん

石田さんは、「地味トレの極地、バランストレーニング」とつづり、トレーニングを実演する動画をアップ。側面、正面それぞれのアングルから、片足立ちをしながら、上げた方の脚のもも部分にペットボトルを乗せ、乗せたペットボトルが落ちないように全身でバランスをとるというトレーニング法を紹介している。石田さんは続けて「ペットボトルを乗せるってなかなか難しいのですが体の軸をちゃんと持って、ピシッと30秒。みなさんぜひ一緒にやってみて」と呼びかけた。



石田さんは、たびたび自身の行っているトレーニングを紹介しており、「トレーニング動画ばかりになってきた」と笑顔の絵文字を添えている。2026年2月現在、すでに複数本のトレーニング投稿を行っている石田さんは、投稿の末尾に「それにしても2026年って、すごくなにかが動いてる。ぐるぐる何かが。良いイメージを持って。パワーを充電して。口角上げて、行きましょう」とつづった。



SNSでは、「ウエストの細さ」「ぷ、ぷ、ぷるぷるしちゃう」「頑張ってるねえ」「わーやってみます」「ゆりこさんはほんとアスリート、スバラシイ」「コツコツ続けていらっしゃるゆり子さん、本当に尊敬します」「ゆり子さんの表情が凛々しい」「体幹のバランス感覚すごい！」などのコメントがあった。