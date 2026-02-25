先進の電子制御CVT「YECVT」に注目

ヤマハは、先進の電子制御CVT（無段変速機）「YECVT」を搭載したスクーター「NMAX155 ABS」に新しいカラーリングを設定し、2026年2月26日に発売します。

このモデルは、“Global Prestige City Commuter”をコンセプトに開発され、欧州や日本で高い評価を得ている「MAXシリーズ」のDNAを継承した先進的なスタイルが魅力です。コンパクトなボディにスポーティな走行性能を詰め込み、通勤や街乗りといった市街地での快適な移動を追求しています。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「NMAX 155」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚以上）

パワフルな走りを提供する心臓部には、排気量155ccの水冷4ストロークSOHC4バルブ「BLUE CORE」エンジンを採用し、爽快な加速感とリニアなレスポンスを両立させています。また、静かなエンジン始動を可能にする「SMG（スマートモータージェネレーター）」やアイドリングストップ機構も備わり、燃費性能の向上に貢献46.4km／Lという優れた燃費性能を発揮します。

NMAX155 ABSの最も注目すべき点は、YECVTの搭載です。このシステムは、スロットル開度や車速、エンジン回転数などの情報から走行状況を判断し、リアルタイムで最適なCVT減速比を演算します。

DCモーターがシーブ位置を制御することで、ライダーの意図に合わせた減速比の調整が可能となり、スクーターでありながらマニュアルミッション車のようなライディングフィールを提供します。

走行モードは2種類用意されており、市街地での滑らかな走りと燃費を重視した「Tモード」、郊外のワインディングなどで機敏な走りを楽しめる「Sモード」を左スイッチボックス裏のボタンで簡単に切り替えられ、選択中のモードはディスプレイに表示されます。

さらに、左手の親指で操作できるSHIFTボタンを使えば、マニュアルミッション車のようなシフトダウンも可能で、加速したい時にボタンを押すとエンジン回転数が上昇し、最大3段階のシフトダウンができます。この機能は下り坂でのエンジンブレーキとしても役立ちます。

また、スロットルを急開した際には自動でシフトダウンが作動し、ボタン操作でさらに回転数を上げることで力強い追い越し加速も実現します。

足回りでは、滑らかな発進と走行をサポートするトラクションコントロールシステムを装備。高い剛性と軽快なハンドリングを両立したフレームと、優れた乗り心地と路面追従性を実現する前後サスペンションの組み合わせが、様々な走行シーンで快適なライディングをもたらします。

日常の使い勝手も考慮されており、シート下には容量約23Lのトランクスペースが確保され、ヘルメットの収納が可能です。

メーターには4.2インチカラーTFTと3.2インチLCDを組み合わせたディスプレイが採用されており、専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携させることで、車両情報の確認やメンテナンス時期の通知、ライディングログの記録といった機能を利用できます。

さらに、Garmin社製のナビアプリ「Garmin StreetCross」と連携すれば、メーターにマップを表示させることもできます。

このほか、キーを取り出さずにエンジン始動やハンドルロック解除が行えるスマートキーシステムや、USB TYPE-C端子を備えたフロントポケットなど、便利な機能が充実しています。

今回新たに追加されるカラーは3色で、セミグロス仕上げの「シルバー」は、金属のような質感を表現し、ボディの陰影を際立たせることで都会的でスタイリッシュな印象を与えます。

“MAXシリーズ”の新たなブランドカラーとなる「マットダークグレー」は、深みのあるメタリックカラーがプレミアム感と高品質なイメージを演出します。

そして、NMAXシリーズとしては国内で初めて採用されるヤマハらしい「ブルー」は、高いパフォーマンスを予感させるスポーティなカラーリングとなっています。

NMAX155 ABSの価格（消費税込）は45万9800円です。