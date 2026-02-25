ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が24日（日本時間25日）、フロリダ州ダンイーデンでのブルージェイズとのオープン戦後、取材に応じ、米国代表の主将として出場するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について語った。

17年の第4回WBCで初優勝した米国代表の2大会ぶり奪還に燃える主将は、近づく決戦に向けて「待ちきれないよ。本当に楽しい大会になると思う。一番クールなのは、多くの国が最高の選手たちを送り出していることだ。間違いなくエキサイティングで楽しい大会になる」と話した。

自身も「準備を整えておかないといけない」とオフの期間から例年より早いスケジュールで調整を続け、仕上がりは順調の様子。最大のライバルである日本代表についても言及。ドジャース・大谷翔平投手（31）は「DH登録」で打者専念となることに「投げないの？打つだけ？まあ、それは彼の決断だ。賢い判断だと思うよ」とジャッジ。

「これまで腕の問題もあったし、ドジャースにとって自分がどれだけ重要な存在かも理解しているはずだ。自分にとって最善だと思う選択をしたんだろうし、それが一番いい選択なんじゃないかな」と語った。