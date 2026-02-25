◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

24日に女子シングルス2回戦が行われ、日本勢は張本美和選手、大藤沙月選手、橋本帆乃香選手、長粼美柚選手が勝ち上がりました。

張本選手(世界ランク6位)はエジプトのゴーダ選手(同27位)と対戦。もつれた第2ゲームを逆転で勝ちきるなど、3-0(11-6/11-9/11-4)でストレート勝ちを収めました。

橋本選手(同11位)はルーマニアのセーチ選手(同26位)と熱戦を繰り広げました。第1＆第2ゲームともに一度もリードを奪えずに連取されて追い込まれた橋本選手でしたが、ここから3ゲーム連続で奪っての3-2(10-12/7-11/11-2/11-6/11-8)で逆転勝利。粘りを見せて16強入りを果たしています。

そのほか、大藤選手(同12位)はプエルトリコのA.ディアス選手(同19位)に3-1(11-7/11-6/8-11/11-7)で勝利し、3回戦で張本選手との日本勢対決が決まりました。長粼選手(同16位)はモナコのヤン・シャオシン選手(同187位)相手に3-0(11-7/11-4/11-7)でストレート勝ちしています。

25日にも2回戦が行われ、日本勢は伊藤美誠選手(同9位)と早田ひな選手(同10位)が出場します。

【女子シングルス2回戦】

▽24日

張本美和 3-0 ゴーダ(エジプト)

橋本帆乃香 3-2 セーチ(ルーマニア)

大藤沙月 3-1 A.ディアス(プエルトリコ)

長粼美柚 3-0 ヤン・シャオシン(モナコ)

▽25日伊藤美誠 - シャオ・マリア(スペイン)早田ひな - 何卓佳(中国)