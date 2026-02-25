「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻でタレントの美奈子が、４３歳になったことを報告した。

２５日までに自身のインスタグラム「２０２６年２月２３日。４３歳になりました〜」と明かし、「数日前からプレゼントを届けてくださったり 職場の方々や家族からパーティーをしてもらったり わたしの行きたいところへ付き合ってくれたり 言いたいこと、溜まってることをこんな時だからこそ吐き出させてくれたり どうしても誕生日にエプロン発売したいの！っていうわたしのわがままを二つ返事で了承してくれたり ラジオ中出待ちしてくれてかっちょええうちわ作ってきてくれた最高のギャルに会えたり たっくさんのメッセージ、ＤＭ、ＬＩＮＥを頂いたり わたしってなんて幸せなんだろう。って改めて感じました」と周囲の支えに感謝。

「４２歳はなんだか色んなこともあったけど わたしの人生の中では比較的平和よりの１年でした。笑」と振り返り、「４３歳はもっともっとパワーアップして美奈子やるやん！って言ってもらえるように頑張るんだから みなさんいつもありがとう！こんなに穏やかでポカポカしてニマニマして幸せなのはみなさんのおかげです。Ｅｎｄｌｅｓｓ ｔｈａｎｋｓ ｔｏ ｙｏｕ ａｌｌ． Ｌｏｖｅ ｙｏｕ．」と抱負を記した。

介護施設の介護士として働いていた２０１１年２月、関連する接骨院で働く清志さんと新年会で出会い、約２か月後に結婚。１３年４月に離婚。人生で４回結婚し、１８年１１月に第８子七女を出産して８児の母になった。

３番目の夫とは２女をもうけたが、昨年１０月に出演したテレビ番組で「えっと、今絶賛裁判中で…。あんまりすごく、言えなくて」と説明。それでも金髪とメイクで美ぼうが加速しており、フォロワーは「最近どんどん若返ってる気がするよ」「ずっと憧れ」「ますます綺麗になって素敵な笑顔」「わぁずっと可愛くてステキなみなちゃんでいてねー」などの声を寄せた。