セブンでハードグミ企画「忍者めし」130%噛み応えUP、「ゴリラのひとかみ」など6品ラインアップ
【モデルプレス＝2026/02/25】セブン‐イレブン・ジャパンは、3月9日の「裏グミの日」に合わせ、噛み応えのあるハードグミに特化した数量限定の6商品を、2月26日（木）より、全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
セブン‐イレブンでは急成長する「ハードグミ」市場のトレンドを背景に、9月3日の「グミの日」の数字を反転した「裏グミの日」に向け、ハードグミに特化した企画を実施。「裏堅！？グミ」と銘打ち、主要メーカー各社が誇るハードグミを強化した期間限定ラインアップを取り揃え、気分を切り替える「スイッチ」としてしっかりとした噛み応えがあるハードグミの新しい楽しみ方を提案する。
普段のぷにぷに食感を「裏返す」ようにシャリぷに食感となった「セブンプレミアム 裏グミまる シャインマスカット味」は、通常版の「セブンプレミアム グミまる」シリーズの「裏」バージョン。「グミまる」の表面を結晶化し、シャリぷに食感に仕上げた。
「現代忍者たちの小腹満たし」でお馴染みの「忍者めし」シリーズからは、通常の「忍者めし」よりも分厚く130%噛み応えがアップした「忍者めし＜鍛錬＞」がお目見え。力強い食感と爽快なコーラ味が楽しめる。
ハードグミの火付け役として知られ、独自の形状で弾力を生み出す「カンデミーナ」からは、視覚的にも刺激的なトゲトゲ形状の「カンロ カンデミーナグミトゲトゲ 爽快梅ソーダ」が登場。刺激的なフォルムと爽快な梅ソーダの味わいが、口の中で強烈な存在感を放つ。
人気健康家電「ゴリラのひとつかみ」とUHA味覚糖の異色コラボがセブン‐イレブンで再登場。「UHA味覚糖 ゴリラのひとかみ ピーチ味」はゴリラでさえ噛み応えを感じられるようなやみつきになるハード食感だ。
「カンロ ザ・ストロンググミEXマスカットソーダ」は、2層構造の「Wストロング製法」を採用した同シリーズにおいて、内側のハード層をさらに硬くした「EXTRA HARD」仕様。濃厚な柔らか層とのコントラストが際立ち、食感や味わいの変化をより楽しめる仕立てとなっている。
そして、「宝石」をイメージしたブランド「ザクラメグミ」から「クリスタルバージョン」がセブン‐イレブン限定で登場。内側のもちもちジュレを従来よりも硬いハードグミで包み込み、大粒ザラメのザクザク感とハードな噛み応えを両立させた。（modelpress編集部）
◆“ハードグミ派”なら見逃せない6品
◆「裏堅！？グミ」ラインアップ
