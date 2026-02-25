【経済指標】

＊住宅価格指数（12月）23:00

結果 0.1%

予想 0.4% 前回 0.7%（0.6%から修正）（前月比)



＊住宅価格指数（第4四半期）

結果 0.8%

予想 N/A 前回 0.3%（0.2%から修正）（前期比)



＊Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00

結果 1.38%

予想 1.30% 前回 1.42%（1.39%から修正）（前年比)



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）0:00

結果 91.2

予想 87.1 前回 89.0（84.5から修正）



【発言・ニュース】

＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.455％（WI：3.454％）

応札倍率 2.62倍（前回：2.75倍）



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・ＦＲＢの政策が引き締め的かは不明。

・さらなる利下げにはインフレ改善が必要。

・３％のインフレでは不十分で、われわれのコミットではない。

・雇用増加の鈍化は警告サインだが、不確実性が主因。

・労働市場と成長は特に脆弱とは見えない。

・最高裁の判断はインフレ抑制につながる可能性

・不確実性が高まれば高まるほど、企業は政策を巡ってより多くの疑問を抱くことになる。

・採用も解雇も低水準に留まる現状は企業の不確実性に起因。

・不透明感がさらに強まれば傾向は一段と固定化。

・インフレ面では安心材料となる可能性もある。



＊ＡＤＰ雇用統計、週平均１万２７５０人増

ＡＤＰが発表した週次の雇用統計で、民間雇用者数は２月７日までの４週間に、週平均で１万２７５０人増となった。４日にＡＤＰが発表した１月のＡＤＰ雇用統計は前月比２万２０００人増加だった。



＊高市首相の事務所、当選した自民衆院議員にカタログギフト配布

高市首相の事務所が、先の衆院選で当選した複数の自民党議員に対し、当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを贈っていたことが分かった。共同通信が関係者を引用して報じた。

