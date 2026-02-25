ダウ平均は反発 前日の急落から反発 ＡＭＤが雰囲気を牽引＝米国株概況
NY株式24日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 49174.50（+370.44 +0.76%）
S＆P500 6890.07（+52.32 +0.77%）
ナスダック 22863.68（+236.41 +1.04%）
CME日経平均先物 57925（大証終比：+585 +1.01%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反発。ナスダックは取引開始直後は下げて始まったものの、すぐにプラスに転じ大幅高となった。本日はソフトウエア関連株にも買い戻しが膨らみ、セールスフォース＜CRM＞やサービスナウ＜NOW＞などが上昇。前日に大幅安となっていたＩＢＭ＜IBM＞も反発した。
本日は前日の急落から下げが一服しているが、ＡＭＤ＜AMD＞が上昇しており雰囲気を牽引。メタ＜META＞との大型契約が伝わった。メタ＜META＞が同社のプロセッサーを用いたデータセンター設備を６ギガワット分導入する。取引額は１ギガワット当たり数十億ドル規模に達する見込み。
前日の米株式市場は、調査機関のレポートが話題となり、ＡＩによる産業構造変化への懸念が再燃していた。トランプ大統領が世界関税を１５％へ引き上げる可能性を示唆したことや、米国とイランの緊張も投資家心理を冷やしていた。１０％の関税は本日に発効。ホワイトハウスは正式に１５％へ引き上げる手続きを進めている。
ストラテジストは「市場は勢いを失い、レンジ相場にある。不健全なローテーションが起きている」と指摘。「生活必需品やエネルギーが直近四半期で２桁上昇する一方、ＩＴ・ハイテクや金融は下落している」と述べた。
同ストラテジストは今月初めに米株を「中立」に引き下げており、「リスクを抑え、レンジを明確に抜けるのを待つべきだ。強気に転じるにはＩＴ・ハイテク株主導でなければならない」と強調していた。ただし、「今回の調整は健全な押し目であり、基礎的な強さと生産性向上がＩＴ・ハイテク株の上昇余地をもたらす」との見方も示していた。
トランプ大統領が本日の夜（日本時間２５日午前）に議会での一般教書演説に臨む。経済や外交、さらには関税を巡って有権者から懸念の声も出始めている中で、トランプ大統領はこうした不安を和らげる必要に迫られている。イラン情勢への言及も注目される。
また、市場は明日の引け後のエヌビディア＜NVDA＞の決算に注目。好調な決算が期待されるが、市場がどのような反応を示すか確認したい意向も強いようだ。
ホーム・デポ＜HD＞が決算を受け上昇。取引開始前に１１－１月期決算（第４四半期）を発表し、既存店売上高が予想外の増収となった。米既存店売上高も予想外の増収となっている。１株利益、客単価も予想以上だった。ただ、２７年度通期の見通しは予想を下回る見通しを示していた。なお、同社は四半期配当を１株２．３３ドルへの増配を発表。
計測機器のキーサイト・テクノロジーズ＜KEYS＞が決算を受け大幅高。２６年度の売上高および利益が２０％超の成長となる見通しを示した。
スポーツカジノのスーパー・グループ＜SGHC＞が決算を受け上昇。ガイダンスを好感しており、予想を上回る売上高とＥＢＩＴＤＡの見通しを示している。
防衛関連のクラトス・ディフェンス＆セキュリティー＜KTOS＞が決算を受け下落。第１四半期のガイダンスを嫌気しており、予想を下回る見通しを示している。
スポーツ用品のアメア・スポーツ＜AS＞が決算を受け下落。ガイダンスを嫌気しており、予想を下回る１株利益の見通しを示している。販管費が増加しており、アークテリクスとサロモンのプロモーションに伴うコストへの懸念に繋がっている。
