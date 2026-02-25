きょうは、久しぶりに広い範囲でまとまった雨の一日となりそうです。日本列島に前線がのびていて、前線上を低気圧が進むためです。前線や低気圧に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側ほど大気の状態が不安定となるでしょう。

関東地方でも、朝の通勤通学の時間帯には広く本降りになってきそうです。雨雲は次第に東へと移動しますので、西日本は午後、雨がやむところが多いでしょう。ただ、関東地方は夜まで雨が残りそうです。また、太平洋側の沿岸部ほど雨脚が強まってザッと降る時間帯があるでしょう。北海道や東北北部は、日中晴れ間がありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 3 ℃ 釧路： 4 ℃

青森 ： 6 ℃ 盛岡： 7 ℃

仙台 ： 5 ℃ 新潟：10℃

長野 ： 9 ℃ 金沢：10℃

名古屋：16℃ 東京：11℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：11℃

高知 ：17℃ 福岡：14℃

鹿児島：21℃ 那覇：22℃

全国的にみると、雨の割に気温は高めで、3月並みの気温のところが多い見込み。ただ、東京は4月上旬並みの暖かさとなったきのうから7℃も気温が下がり、この時期らしい寒さが戻ってくるでしょう。夕方以降はさらに気温がガクッと下がる見込みです。雨で日差しがなく、北よりの風も吹きますので、体感としては真冬並みの寒さとなりそうです。くれぐれも暖かくしてお過ごしください。

この先も、天気は周期的に変わります。あすは関東地方で雨予報となっていますが、降っても朝まで。その後は天気は回復に向かうでしょう。ただ、またすぐに次の低気圧がやってきます。金曜日から土曜日にかけても広く雨に。3月スタートの日曜日は全国的に晴れますが、週明け月曜日はまた西から天気下り坂。火曜日にかけて広く雨となりそうです。

今週は雨が多い割に気温は高めで、3月並みから4月並みのところが多いでしょう。東京はきょうとあす、この時期らしい気温となりますが、金曜日から再び気温上昇。次の土日はまた4月上旬並みまで気温が上がりそうです。雨上がり、気温が上がると花粉も多く飛びますので、花粉症の方は対策をしっかりしてください。