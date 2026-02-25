メリダ・オープン・アクロン

大会期間：2026年2月24日～2026年3月2日

開催地：メキシコ Mérida

コート：ハード（屋外）

結果：[ニコール メリチャー / イリーナ フロマチェワ] 1 - 2 [アナスタシア ジェティウク / サブリナ サンタマーリア]

試合の詳細データはこちら≫

メリダ・オープン・アクロン第2日がメキシコ Méridaで行われ、女子ダブルス1回戦で、第1シードのニコール メリチャー / イリーナ フロマチェワとアナスタシア ジェティウク / サブリナ サンタマーリアが対戦した。

第1セットはニコール メリチャー / イリーナ フロマチェワが6-1で先取。第2セットはアナスタシア ジェティウク / サブリナ サンタマーリアが6-4で奪い返すと、第3セットもアナスタシア ジェティウク / サブリナ サンタマーリアが10-8で制し、アナスタシア ジェティウク / サブリナ サンタマーリアがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-25 06:32:09 更新