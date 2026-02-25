今年10月より放送予定 大泉洋が主演を務める、池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。

学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが、同時進行で描かれる感動のドラマ。

先日発表したキャストには、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー 徳重亮役に大泉、古豪 明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、そして箱根駅伝にかける学生役には、小林虎之介をはじめとした18人の注目の若手俳優が顔をそろえている。

さらに、箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役として、3人の実力派俳優 山本耕史、駿河太郎、金田明夫の出演が決定。

山本は、監督経験のない甲斐のことを軽んじている箱根駅伝の常連 東西大学の監督・平川庄介役。日本テレビ系ドラマ「花咲舞が黙ってない」など、池井戸作品の常連として幾度も印象的な役を担ってきた山本が、本作でも物語に緊張感をもたらす存在として新たに加わる。駿河は、清和国際大学の監督・北野公一役。金田は、東邦経済大学の監督・大沼清治郎役。

大泉主演、池井戸潤の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は今年10月放送予定。

■平川庄介【東西大学・陸上競技部 監督】・・・山本耕史

前回の箱根駅伝で東西大学を優勝に導いたカリスマ監督。勝利への執念はすさまじく、暴君と化すことも。選手としても箱根駅伝を走っているが、4年生の時に当時1年生だった甲斐に抜かれた苦い過去を持つ。

＜コメント＞

正月の風物詩として誰もが知っている「箱根駅伝」。

その箱根駅伝がドラマになるという事で、「え、、、私50歳よ、、、」と、ちょっと受けて大丈夫かどうか考えてたら、ランナー役ではなく監督役でした。そりゃそうか。

作品も大学生ランナー達によるいわゆるスポ根ドラマではなく、その裏で正月の中継を成立させるテレビ局の姿まで描いた、箱根駅伝を表も裏も深く知る事の出来る重厚な作品でした。

演じる役は少し……いや、結構‥‥いや、かなり‥‥いや、ぶっちぎりでイヤミな感じだが、彼も箱根駅伝に命をかけて戦っている１人。そこをお忘れなく。駅伝ファンもそうでない方も、箱根駅伝本選同様に楽しんで頂けたら！ぜひ！

■北野公一【清和国際大学・陸上競技部 監督】・・・駿河太郎

冷徹な現実主義者。 絶対的な専制君主として君臨し、自分の思い通りにならないとたちまち機嫌が悪くなる。

＜コメント＞

本作は、お正月の象徴ともいえる箱根駅伝を題材とした作品であり、原作を拝読した際、その奥深い人間ドラマに大きな魅力を感じました。

これまで私自身、箱根駅伝を見守る家族の想いを十分に理解できていなかったのですが、本作を通して、選手や関係者の方々が背負う歴史や覚悟、そして多くの人々の支えによって成り立っている大会であることを改めて知りました。

このような作品に参加できることを大変光栄に思うと同時に、その重みをしっかりと受け止めながら、共演者の皆様、スタッフの皆様、監督陣と力を合わせ、作品づくりに真摯に取り組んでおります。

多くの方に本作を楽しんでいただけることを願っております。ぜひご注目ください。

■大沼清治郎【東邦経済大学・陸上競技部 監督】・・・金田明夫

新設校の陸上競技部を着実に成長させた名将。何かと恐れられる大沼だが、実際はお茶目で愉快な好々爺。

＜コメント＞

一度は予選会で敗北を喫した選手たちが、学生連合のチームとして栄光の箱根駅伝の大舞台で青春のすべてをかける戦い！

そのチームのコーチを務めさせて頂きます｡

撮影中、選手達のひたむきな走りを見ていると何故か「嗚呼、青春！素晴らしき青春！」と口走っております｡

どうかご期待ください！

■イントロダクション

走る者、伝える者――

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか――

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ――

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実――そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/orehako/

TVer：https://tver.jp/series/srxehhz42z

番組公式X：@orehako_ntv

番組公式Instagram：@orehako_ntv

番組公式TikTok：@orehako_ntv

番組公式ハッシュタグ：#オレハコ