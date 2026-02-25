本日2月25日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、若元春、一山本、滝沢カレン、Aぇ! groupの末澤誠也、CANDY TUNEの福山梨乃、南なつ、村川緋杏らをゲストに迎え、「早押しクイズ 大相撲スペシャル」をお届け！

知っている力士の名前を聞かれた末澤は「長州力さん」と、まさかのプロレスラーを回答。南の「相撲部屋のドキュメンタリーを見るのが好きだったのでうれしい」という言葉には、ノブが「相撲部屋のドキュメンタリー!?」と困惑してしまう。祖父が相撲好きだったという滝沢は「武蔵丸さん世代です」と自身の相撲歴を表現。しかし、「そこから歴史が止まっています」と告白する。

「大相撲クイズ」では、「行司の最高位・立行司だけが持っているものは？」「日仏友好杯の副賞として贈られる巨大なものは？」などの問題を出題。芸人たちのボケ回答のみならず、ゲスト陣からも天然のボケ回答が続出し、スタジオは大盛り上がりに。出演者たちも驚く意外な正解に加えて、若元春、一山本、相撲大好き芸人のキンボシ・西田淳裕が解説する角界の情報に全員興味津々。

去年34年ぶりの開催で大いに盛り上がったロンドン公演にまつわるクイズ「若元春がロンドンで楽しみにしていたことは一体何でしょう？」では、現地でのはしゃぎっぷりが紹介され、CANDY TUNEらから「かわいいー！」と歓声が。さらに、若元春は兄の若隆元から、「小さい頃、夜中にこっそりやっていたこと」をバラされてしまう。

相撲部屋にまつわるクイズでは、若元春が在籍する荒汐部屋をタイムマシーン3号・山本浩司がリポート。特製のタレをかけて食べる名物の湯豆腐鍋をいただくと、「濃厚！うまい！」と感激する。番組ではいつも千鳥、かまいたちらからイジられている山本だけに、力士たちからもセンス抜群のイジりをされると、「そういうこともできるんですね！達者だわ」と思わず感心。そして、「相撲用語“ひたち”の意味は？」という問題では、山本が力士たちから「お前“ひたち”だな」とイジられていたことがヒントに。一山本からは、「山内（健司）さんが“ひたち”だと思います」とさらにヒントも。果たして、山本、山内に共通する“ひたち”の意味とは？

決まり手に関する問題では、マネキンを相手に「後ろもたれ」を実演回答。すると、村川が大胆な寝技を繰り出し、MCの濱家隆一が「オンエア大丈夫かな」とヒヤヒヤしてしまう。ほかにも全員驚愕の経歴を持つ親方や、変わったしこ名など、大相撲がさらにおもしろくなるクイズが満載！

＜番組概要＞

2月25日（水）よる8時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

末澤誠也（Aぇ! group）、若元春、一山本、酒井貴士（ザ・マミィ）、佐々木美玲、タイムマシーン3号、滝沢カレン、とにかく明るい安村、福山梨乃・南なつ・村川緋杏（CANDY TUNE）西田淳裕（キンボシ）

【進行】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

X @chidokama

Instagram @chidokama

TikTok @chidokama