ロシアによるウクライナへの侵攻が始まってから24日で4年。戦闘で亡くなる兵士が増え続ける中、両国間で大規模な遺体の返還が行われていて、ウクライナでは身元の確認が急がれています。

◇

ウクライナ西部リビウの墓地には、ロシア軍との戦闘で亡くなったウクライナ兵のお墓が並んでいます。

中には、ただ亡くなった日付だけが刻まれ「無名戦士」として眠る兵士のお墓も。身元が特定できず、ひっそりと埋葬されています。

墓を訪れた市民

「（行方不明の兵士を待つ）家族にとって、それは毎日毎晩続く激しい痛み。身元特定は絶対に行うべきだと思う」

私たちが訪ねたのは、首都キーウにある鑑識センター。行われていたのは、ロシアから返還されたウクライナ兵の遺体から採取した骨の検査です。

ウクライナとロシアは、去年6月の直接協議で、戦闘で亡くなった兵士や住民らそれぞれ6000体の遺体を返還することで合意。以降、今年1月にも1000体の遺体が返還されるなど大規模な遺体の返還が続いています。

しかし、返還される遺体は、体の一部であったり損傷が激しかったりするため、身元を特定することが難しい状態のものも…

鑑識センター副所長 ルスラン・アッバソフさん

「（遺体は）引き裂かれていたり焼かれているなど返還までに長い時間がたち腐敗が進み、骨の一部しか残っていない場合も」

たとえわずかな情報しかなくても、DNA型鑑定で正確な結果を出すため、骨の寸法や特徴にいたるまで身元特定につながる情報をひとつひとつ記録します。

鑑識センター副所長 ルスラン・アッバソフさん

「私たちの仕事は極めて正確で信頼されるものでなければならない。（その結果）家族が愛する人をやっと埋葬することができるようになる」

愛する家族を失った絶望を、ごくわずかでも和らげたい。極限状況の中で作業が続けられています。