上重聡アナ、実父“チラ見せ” 器用に父の白髪染めこなす親子ショット公開「イケメン美容師さん」「お父さま絶対にうれしい」「優しい息子さん」
フリーアナウンサーの上重聡（45）が23日、自身のインスタグラムを更新。父の“白髪染め”をこなす親子ショットを公開した。
【写真】「イケメン美容師さん」器用に父の白髪染めをこなす上重聡アナ
上重アナは「父親の白髪染め！結構楽しい笑 黒くなってくれぇー、若返れぇー！ #父親 #白髪染め」のコメントとともに、施術中の写真を1枚アップした。
この投稿にフォロワーからは「イケメン美容師さん」「ほっこり癒やされますね〜」「お父さま絶対にうれしいよね」「優しい息子さん」「お仕事の時と違った表情 いつもにも増して優しさが伝わります」「親孝行素敵です」「偉いですね〜」「ステキなお写真」などのコメントが寄せられている。
