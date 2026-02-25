『クレヨンしんちゃん』公式チャンネルの3周年を記念し「埼玉紅さそり隊」の厳選エピソード9本がプレミア配信決定
YouTubeのクレヨンしんちゃん公式チャンネルでは、開設3周年特別企画として、本日2月25日19時より、「埼玉紅さそり隊」（ふかづめ竜子、魚の目お銀、ふきでものマリー）が活躍する厳選エピソード9本をプレミア配信する。
【写真】「埼玉紅さそり隊」厳選エピソードから場面写真が多数公開
本配信では、おはなしの中から「埼玉紅さそり隊 入隊試験（クイズ）」も出題される。「紅さそり隊の掟（おきて）三箇条に、しんのすけが勝手に付け足したものは何？」など、ファンなら思わずニヤリとしてしまう問題が盛りだくさん。おはなしを楽しみながら入隊試験（クイズ）に挑戦できる参加型の企画となっている。
埼玉紅さそり隊も「あたいらのおはなしを集めたぜ！紅さそり隊入隊試験と一緒に楽しんでくれ！」と気合い十分。これで、あなたも紅さそり隊の一員に!?
アーカイブ配信は3月17日23時59分まで。配信ラインナップは以下の通り。
・「紅さそり隊の師匠だゾ」
・「恋の道はきびしいゾ」
・「オラと師匠の家出だゾ」
・「プールでバイトの紅サソリ隊だゾ」
・「ベビーシッター紅さそり隊だゾ」
・「紅さそり隊のヨーヨー釣りだゾ」
・「携帯電話は便利だゾ」
・「決闘！紅さそり隊だゾ」
・「紅さそり隊vsルーズソックス隊だゾ」
アニメ『クレヨンしんちゃん』の紅さそり隊厳選エピソード9本は、YouTubeのクレヨンしんちゃん公式チャンネルにて2月25日19時より配信。
